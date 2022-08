Kultúrne tipy: Flaamovanie pod holým nebom aj podoby maskulinity vo filme

Kam sa vybrať za kultúrou tento týždeň?

Flaam festival sa po pandemickej pauze vracia do Nitry. (Zdroj: Flaam festival)

Výstava Necuke

Slovenské národné múzeum, Vajanského nábrežie 2, Bratislava, 16. august - 2. október

Putovná výstava predstaví unikátne japonské miniatúry z dreva.

Necuke je figúrka – spinka, závažie alebo aj gombík, ktorá sa v Japonsku používa od obdobia Edo, počnúc začiatkom 17. storočia až do druhej polovice 19. storočia, na zaistenie malých osobných predmetov, ako sú peňaženky, alebo nádoby na tabak, ktoré sa nosia zavesené na šnúrkach na šerpe nosenej s kimonom. Do módy však neskôr prišli západne odevy a tak záujem o Necuke postupne prchal. Od 70. rokov minulého storočia sa však začal dostávať späť do módy a vznikol tak nový žáner – súčasné Necuke.

A práve naň sa zameriava aktuálna výstava. Je koncipovaná tak, aby si ľudia bez ohľadu na čas a miesto mohli spoločne vychutnať priamy fyzický zážitok a zamyslieť sa tak nad podstatou vystavených diel. Výstava má ambíciu sa stať symbolickou “spinkou”, ktorá spojí japonskú a slovenskú kultúru.

Ukážka Necuke figúrok na plagáte výstavy. (zdroj: Slovenské národné múzeum)

Flaam festival

Hidepark, Nitra, 19. - 21. august

Najbližší víkend sa v Nitre koná deviaty ročník dvojdňového Flaam festivalu, ktorý zaujme špecifickou atmosférou. Je intímny, komorný a tento vzťah vytvára nielen medzi návštevníkmi, ale aj umelcami a divákmi. Pódia sú čo najbližšie k ľuďom a kapacita je obmedzená len na niečo vyše tisícky návštevníkov.

Tento rok na festival zavítajú aj mená zo zahraničia ako napríklad Sega Bodega – írsko-škótsky spevák, DJ a producent. Často žánrovo asociovaný s hyperpopom, ale jeho hudba má prvky trip-hopu a klubovej elektronickej hudby. Z iného súdka sa predstaví aj londýnska kapela HMLTD. Experimentálny rok alebo post-punk, oba žánre kapelu vystihujú.

Slovenská scéna ponúkne farbistý výber rôznych interpretov, kapiel a žánrov. Na festivale nájdeme mená ako Saul, spevák raper a producent, ktorý sa hudobne hýbe blízko trapu či experimentálne Duo God and Eve, ktoré je založené na jemnom ženskom speve s intenzívnym inštrumentálnym sprievodom. Nuda nebude hroziť pri koncerte skupiny Marhule, ktorá reprezentuje skôr satiristickejšie hudobné orientovanie.

Motom festivalu je, že jeho súčasťou môže byť všetko, len nie nuda. Preto na festivale okrem hudby návštevníci nájdu aj divadlo, film, pekný dizajn, jedlo alebo aj dobrú kávu.