Český producent o výstrele Aleca Baldwina na pľaci: Omyl či hlúpy vtip? Nič mi nedáva zmysel

FBI vie, ako kameramanka zomrela, pre SME o tom hovorí Petr Jákl.

BRATISLAVA. "Nestlačil som spúšť. Nevystrelil som,“ vravel Alec Baldwin, keď poskytol prvý rozhovor po tom, čo pri nakrúcaní filmu Rust nešťastne usmrtil kameramanku Halynu Hutchinsovú.

Jeho slová však nedávali celkom zmysel.

V októbri 2021 ju na pľaci v Novom Mexiku zasiahol náboj zo zbrane, ktorú držal on.

Experti, ktorí jeho slová počuli, to preto hodnotili veľmi zdržanlivo. „Na škále od 1 do 10 by som sa dala tejto verzii pripísať pravdepodobnosť nula,“ hovorili.

Ich odhad teraz definitívne potvrdili vyšetrovatelia z FBI.

Alec Baldwin mal v rukách revolver kalibru 45 Long Colt, konštatujú v záverečnej správe. "A tá nemohla vystreliť bez stlačenia spúšte."

Nešťastná zábava alebo hlúpy vtip

Na filme Rust spolupracoval ako kreatívny producent aj český filmár Petr Jákl. O tom, čo sa udialo, a čo to bude pre štáb znamenať, hovoril pre denník SME, ktorý sa s ním stretol pár dní pred tým, ako príde do kín jeho medzinárodný veľkofilm Jan Žižka.