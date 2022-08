Táňa Pauhofová: Túžim byť trpezlivou mamou

Zvykla si ísť z úlohy do úlohy, filmovej i divadelnej. Času na oddych mala málo, zväčša ho celý prespala. Teraz sa vydala, čaká prvé dieťa a po prvýkrát v živote sa učí nebyť na sto percent aktívna, ale byť “mimo”.

Herečka TÁŇA PAUHOFOVÁ ešte nevie, akou bude mamou a ako si rozdelí čas medzi rodinu a prácu, ale rada by sa aspoň na chvíľu úplne ponorila do svojej rodinnej bunky.

Predtým si ešte stihla zahrať mimoriadne inteligentnú a chaotickú matku troch detí v novom seriáli televízie Markíza Výnimočná Nikol.

Čo vás presvedčilo, zobrať hlavnú rolu práve v novom seriáli Výnimočná Nikol? Konečne sa vám zíde aj v práci vaša fascinácia súdnym lekárstvom a patológiou z detstva?

Mala som pocit, že som dostala možnosť obrovskej hereckej výzvy aj s dôverou - čo je pre mňa dosť zásadná vec. Zároveň ma lákal formát - osem častí, poctivé remeslo na všetkých frontoch a u nás nie opozeraný žáner.

Dostala som možnosť znova sa naučiť hrať sa, s ľahkosťou a poriadne preveriť svoje možnosti. A čerešnička na torte - režisérka Marta Ferencová, ktorá má moju plnú dôveru.

Bolo veľa dôvodov skúsiť to a nebáť sa, aj keď v tomto prípade o fascináciu súdnym lekárstvom nešlo, na takú úlohu stále čakám. Lebo tá fascinácia pretrváva.

V belgickom origináli seriálu HIP - High Intellectual Potential na mňa hlavná hrdinka - aspoň z jemne nevkusného oblečenia a účesu - pôsobí trochu ako Erin Brockovich. Aká bude vaša Nikol Dvorská?

Dúfam, že bude divákmi milovaná! (smiech) Aj keď je divá, neznesiteľná, drzá, tvrdá, svojská, absolútne vybočujúca z priemeru a normálu, každému lezie na nervy.

Život ju oplieskal, obdaril brutálnym IQ a sama to má so sebou pomerne ťažké. Ale zariadila sa, bojuje, je odvážna, vnútri citlivá a empatická, vyzerá ako kolotočár - ale je vlastne úplne perfektná. Dosť som si ju obľúbila.

Nikol má veľmi vysoké IQ. Viete si taký život predstaviť?

Ak by mal potom môj život vyzerať ako ten Nikolin, tak pokojne ostanem tupelo, ako som.

Viete aké máte IQ? Zaujímali ste sa niekedy o to?

Na základnej škole nám robili IQ testy, výsledok si samozrejme nepamätám, ale keďže ma nepreradili do nejakej školy pre géniov, asi to úplná hitparáda nebola. Dnes by som to už neriskovala, mohla by som sa dozvedieť, že je to ešte horšie ako si myslím.

Jasné, že by som chcela mať super hlavu. Ale čím som staršia, tým viac oceňujem ľudskosť. A EQ. S tou svojou hlavou to doháňam, ako viem. Nech je to pekne harmonické.

Hráte ženu, čo okolo seba vytvára chaos. Kedysi sme sa rozprávali o tom, že ste v ovzduší náročnosti a perfekcionizmu a máte rada veci pod kontrolou. Nelezie vám takáto postava na nervy?

Totálne mi na začiatku liezla na nervy! Vo všetkom. Dookola som režisérke Marte vysvetľovala, že nemáme nič spoločné, že je na mňa moc, až mi povedala, že výborne, už stačí, máte spoločného viac, ako si ochotná si pripustiť.

Tak som sa na to skúsila pozrieť inak. Navonok sa môžu totiž veci prejavovať rôzne, ale jadro, základ majú rovnaký.

Začala som Nikol rozumieť, začala ma baviť. A začala som si to užívať - lebo v živote by som zatiaľ toľko odvahy nenabrala, ale v postave to ide krásne, keď si to človek dovolí.