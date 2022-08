Na svadbe pil džús zo škatuľky, o tri dni fotil muža s odhalenou hruďou pred okupačnými tankami

Nová výstava dáva do kontrastu fotografie zo svadby Bielikovcov a začiatok okupácie 21. augusta 1968.

Alica sa do objektívu šťastne usmieva, v módnom drdole má biele kvetiny, okolo nej sedia dámy v elegantných dobových šatách, jedna v bodkovaných. Laco sa nad nimi veselo vykláňa, vyšplhaný na detskej preliezačke, a na jej vrchole sú ich priatelia.

Na ulici popíjajú so slamkami škatuľkové džúsy, berú si ich aj do električky. S vyplazeným jazykom na ňu naskakuje Laco, aby mu neunikla jeho novomanželka. Potom v nej rozjarenej nálade cestujú s blízkymi až domov, do Krasňan.

Aj takto vyzerajú momentky zo svadby fotografa Ladislava Bielika a novinárky Alice Bielikovej.

Manželský sľub si dali 17. augusta 1968 v Modrom kostolíku, v blízkosti Šafárikovho námestia v Bratislave. O štyri dni neskôr tam Bielik odfotografoval ikonickú snímku augusta 1968 – muža s odhalenou hruďou pred okupačným tankom.

Doznievala Pražská jar, bolo to úžasné obdobie

"Tá svadba, tá bola krásna. To obdobie bolo jednoducho úžasné, fantastické, uvoľnené, doznievala Pražská jar, zrušila sa cenzúra pre novinárov. Všetci mali radi Dubčeka, mali radi vládu. V Modrom kostolíku bolo 200 aj 300 svadieb za mesiac a to tam ešte bývali ešte aj krstiny. Počas socializmu!" hovorí novinár Peter Bielik, syn Alice a Ladislava Bielikovcov.