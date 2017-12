Desperate Housewives a Will & Grace vedú v nomináciách na Emmy

Los Angeles 14. júla (TASR) - Čierna satira Desperate Housewives a sitcom Will & Grace budú pri odovzdávaní tohtoročných televíznych cien Emmy hlavnými ...

14. júl 2005 o 19:45 TASR

Los Angeles 14. júla (TASR) - Čierna satira Desperate Housewives a sitcom Will & Grace budú pri odovzdávaní tohtoročných televíznych cien Emmy hlavnými favoritmi. Oba seriály ich majú možnosť získať v 15 kategóriách, ako vyplýva z dnes zverejnených nominácií.

Emmy môžu dostať až tri zo "zúfalých žien v domácnosti" - Marcia Crossová, Teri Hatcherová a Felicity Huffmanová. Konkurenciou im bude úspešný sitcom Všetci milujú Raymonda s 13 nomináciami a nový seriál Lost o ľuďoch, ktorí prežili zrútenie lietadla na tajuplnom ostrove, s 12 nomináciami. Medzi ďalšími hlavnými uchádzačmi o ocenenia pre seriály nechýbajú Deadwood, Six Feet Under, 24 a Západné krídlo.

Hollywoodska herečka Glenn Closeová, ktorá sa v minulej sezóne objavila v dráme The Shield, bola nominovaná ako najlepšia herečka v hlavnej úlohe. Presadiť sa proti nej môžu Frances Conroyová (Six Feet Under) či Jennifer Garnerová (Alias).

Vlaňajší držiteľ Emmy pre najlepšieho herca James Spader (Boston Legal) si úspech môže zopakovať, okrem iných sa mu v tom však pokúsi zabrániť Kiefer Sutherland (24).

V kategórii určenej pre reality šou súperia The Apprentice Donalda Trumpa a Project Runway, moderovaný supermodelkou Heidi Klumovou, ako aj American Idol (Superstar).

Ceny v poradí 57. ročníka Emmy v 88 kategóriách udelí americká Akadémia televíznych vied a umení 18. septembra v Shrine Auditorium v Los Angeles.

Na internete: www.emmys.tv