Šéfka Bielej noci: Stáli sme pred ťažkým rozhodovaním, či festivalu vrátiť pôvodnú podobu

Festival oživí legendárny Jalta bar.

Festival Biela noc si podobne ako mnoho iných kultúrnych podujatí prešiel náročným obdobím. Jeden ročník festivalu museli organizátori zrušiť, nasledujúci predstavili vo veľmi odlišnom formáte. Aktuálny ročník komplikuje finančná situácia, i tak sa však predstaví v plnej sile.

„Stáli sme pred ťažkým rozhodovaním, no napokon sme sa rozhodli vrátiť festivalu jeho pôvodnú podobu,“ vraví jeho riaditeľka ZUZANA PACÁKOVÁ.

V rozhovore sa dozviete o veľkolepých dielach, nezvyčajných technológiách a vizuálnych zážitkoch, ktoré festival predstaví počas troch nocí v Bratislave v Košiciach.

Tradične býva o Bielu noc veľký záujem. Čím si to vysvetľujete? Prečo práve tento festival ľudí tak láka?

Myslím si, že je to predovšetkým formátom festivalu, ľudia sa stávajú turistami vo vlastnom meste a prostredníctvom umenia objavujú známe, ale aj neznáme miesta.

Dôležitý je, samozrejme, aj vizuálny zážitok. Naším cieľom je opticky zmeniť miesto, ktoré poznáme, niečo v ňom vyzdvihnúť, alebo naopak, niečo potlačiť, radikálne zmeniť jeho podobu alebo atmosféru.

Článok pokračuje pod video reklamou

Svetlom vieme niektoré veci zvýrazniť a tmou zas potlačiť, stmiť, čo vidieť nechceme. Zároveň sa snažíme sprístupniť miesta, na ktoré ľudia bežne nemôžu ísť alebo im to z rôznych dôvodov ani nenapadne.

Festival je zároveň hravý, jeho súčasťou je mapa a mobilná aplikácia, vďaka ktorým sa dá ľahko orientovať a presúvať na rôzne miesta. Roky potvrdili, že tento festivalový mestský formát, ktorý pôvodne vymyslela parížska radnica a ktorého cieľom je popularizovať súčasné umenie a tým dostať ho k širokej verejnosti, funguje veľmi dobre.

Každé mesto má svoje špecifiká, aké majú špecifiká Bratislava a Košice?

Sú to úplne iné mestá a aj festival v nich je iný. Košice sú oveľa kompaktnejšie, menšie, v niečom možno útulnejšie, inštalácie sú bližšie pri sebe a preto niekedy pôsobia čarovnejšie. Avšak len minimálne dávajú možnosť pracovať s takými monumentálnymi pohľadmi ako v Bratislave. Nie je tam nábrežie a vodná trasa, nie sú tam také veľkolepé a výrazné stavby ako UFO, hrad, mosty, výškové budovy ako Národná banka či budúci „mrakodrap“. Pracujeme tam inak, s inou mierkou a atmosférou.

V každom meste sa snažíme časť diel vytvárať na mieru architektúre. Tento rok to v Bratislave napríklad bude premiérovo projekt pre Novú tržnicu či kultový Jalta bar, sú to inštalácie, ktoré sa nedajú len tak presunúť do Košíc. Tam zas chystáme iné diela „na mieru“ mestu.

Festival prešiel náročným obdobím. V dôsledku pandémie ste museli jeden ročník zrušiť, nasledujúci mal veľmi odlišnú podobu. V každom meste trval dva týždne, všetky diela boli v exteriéri. Ako to bude teraz?

Vraciame sa naspäť do režimu pred pandémiou. Ľudia si síce veľmi pochvaľovali dvojtýždňové trvanie festivalu, vraveli, že festival bol pokojnejší, mohli si zážitky rozložiť alebo sa k dielam vracali. Bol to však odrazu úplne iný formát, ktorý nám nedovoľuje viacero vecí, ktoré festival robia „tým našim“ festivalom. A to sú nové technológie, zahraniční umelci, interaktívne inštalácie.

Stáli sme pred ťažkým rozhodovaním, no napokon sme sa rozhodli vrátiť festivalu jeho pôvodnú podobu.

Prečo nie je možné oboje? Aj špičkové technológie, veľké mená aj dlhší čas?