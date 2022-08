Janko Kráľ bol citlivý, ale bol tiež ochotný obetovať životy iných

Známy básnik sa narodil pred 200 rokmi.

Pred dvesto rokmi sa narodil Janko Kráľ. Je záujem o jeho tvorbu udržiavaný len povinným čítaním alebo je jeho poézia živá? Je možné si k „básnikovi búrlivákovi“ aj dnes vytvoriť osobný vzťah a je vôbec jeho prezývka v dnešnej spoločnosti na mieste? Ako sa vplyvom času menia kontexty čítania Kráľovej poézie?

Na otázky v najnovšom podcaste Knižná revue odpovedá Marta Fülöpová, ktorá sa na Univerzite Komenského v Bratislave venuje Kráľovej poézií, ale aj ostatnej romantickej literatúre nášho národného obrodenia.

Svoj osobný vzťah k "divnému Jankovi" priblíži írsky prekladateľ John Minahane, vďaka ktorému si vypočujú poslucháči ukážky znejúce viac ako Byron, než Kráľ. John Minahane sa totiž postaral o preklad výberu Kráľovej tvorby do angličtiny, ktorý v rámci vydavateľstva LIC onedlho vyjde pod názvom Narodený pre nepokoj / I was not born for quiet.

