Vyznal by som lásku, ale nemám kazeťák! (anketa)

Ktoré romantické filmové vyznanie lásky by chceli zažiť?

Pýtali sme sa hercov a herečiek, ktoré romantické filmové vyznanie lásky by chceli zažiť. Narazili sme na technologické nedostatky i túžbu radšej v takých scénach hrať ako ich prežívať.

Povedz jej, že ju ľúbiš. Nemáš čo stratiť. Keď to nespravíš, budeš to navždy ľutovať! Tak povzbudzuje smutný vdovec Daniel svojho malého nevlastného syna Sama vo filme Láska nebeská. Je to stálica vianočného televízneho programu, no uplatniť sa môže celoročne aj pri iných citovo podfarbených príležitostiach.

So svojimi vnútornými poryvmi tu idú na trh postavy rôzneho veku a charakteru v rozmanitých životných situáciách. Školák, filmoví dabléri z pornofilmu aj predseda vlády. Britská klasika chvíľami pôsobí ako katalóg vyznaní lásky.

No inšpirovať sa dá aj inde, dejiny kinematografie ponúkajú bohatý materiál a nie nutne na poli romantického žánru.

Slovami aj bez slov

K dispozícii je množstvo replík, ktoré zľudoveli. „Zavrite oči, odchádzam,” oznámi legendárny Kristián, viete kde.

„Milujem ťa,” povie Leia. „Viem,“ reaguje Han Solo. Vo Hviezdnych vojnách, ako inak.

Inokedy stačí nájsť vhodné prirovnanie. „Ty si moja Mariah Carey,” zaskočí Patrick svojho obchodného partnera Davida v kanadskom seriáli Schitt's Creek.

Theodore, hlavný hrdina filmu Ona, sa živí písaním personifikovaných listov. Človek by teda čakal, že si emócie nebude brať ešte aj domov. On však vedie láskyplné rozhovory, ktoré by mohol rovno knižne vydať, a buduje si cez ne vzťah so Samanthou. Virtuálnou hlasovou asistentkou.

Niektoré vyznania sa celkom zaobídu bez slov.