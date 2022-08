Novinky na Netflixe a Prime Video: Sylvester Stallone a Pilou Asbæk v komiksovom filme Samaritan

Pozrite si prehľad noviniek.

Prinášame výber filmov a seriálov, ktoré budú mať nasledujúci týždeň premiéru a zároveň budú dostupné aj cez streamovacie služby aktuálne dostupné na Slovensku.

Prehľad pôvodne vyšiel ako súčasť e-mailového prehľadu Tento týždeň.

UTOROK (23. 8. 2022)

UNTOLD: The Rise and Fall of AND1

Netflix uvedie dokumentárny film UNTOLD: The Rise and Fall of AND1 o vplyvnej značke, ktorá sa zrodila na ihriskách New Yorku, priniesla streetball k masám a miestnych hráčov ku globálnému úspechu. Značka však po veľkom úspechu skrachovala.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/W3M2_pV-SGY