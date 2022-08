Kristína Svarinská: Milujem komédie

Ďalšia z českých vzťahových komédií Striedavka.

Zamilovali ste sa niekedy do svojho učiteľa? A poznáte organizáciu práce v rodinách, kde sú „moje deti, tvoje deti, naše deti“? Ďalšia z českých vzťahových komédií Striedavka (réžia Petr Nikolaev – má za sebou filmy ako Lidice, Príbeh kmotra či Báječná láta pod psa) pred nami otvára tému dnešných pestrých a prepletených rodín. A Kristína Svarinská je súčasťou vzťahového labyrintu spolu s Annou Polívkovou, Jitkou Čvančarovou, Martinom Hoffmanom či Jiřím Vyorálkom.

Začnime zľahka... Boli ste niekedy zamilovaná do učiteľa? V najnovšom filme Striedavka totiž hráte postavu Zuzany, ktorá sa dá dokopy práve s učiteľom telocviku…

Nemám o tom vedomosť ani spomienku, takže túto skúsenosť nemám.

Striedavka je typická vzťahová komédia – ale aj s vážnym podtónom – o súčasných rodinách, kde sa páry rozchádzajú, starajú sa o deti partnerov a žijú pritom svoje vlastné životy. Vnímate náš svet takto prepletene? Ako cítite tú podobu súčasnej „tradičnej“ rodiny?

Vnímam svet veľmi otvorene, s láskou a porozumením na všetky smery. Myslím si, že ak v rodinách všetkých možných druhov funguje harmónia, otvorenosť, vzájomný rešpekt a úcta, je úplne jedno, koľko členov a akých členov tá rodina má. Pre mňa podobu tradičnej rodiny spĺňa objekt, v ktorom hlavnú rolu hrá láska, dôvera a porozumenie.

Dnes biologickí a vychovávajúci rodičia nie sú vždy rovnakí. Film túto tému pekne otvára – len tá láska a porozumenie niekedy práve v takýchto vzťahoch narážajú na pocit krivdy, ublíženia. Film sa na striedavú starostlivosť pozerá s nadhľadom. Môže to byť liek na rodinné traumy?

Myslím, že sa to takto nedá špecifikovať. Predsa len sa vždy na filmy pozeráme ako na niečo, čo nám má pomôcť zrelaxovať sa. Ale posunúť to do úrovne, keď si z filmu odnesieme návod, ako sa vyrovnať s problémami v reálnom živote, to by chcelo naozaj otvorenú myseľ a veľkú dávku odhodlania. Ale ak som nepochopila otázku správne a pýtate sa ma, či celkovo nadhľad a humor môže byť ten liek, tak to platí asi na všetky oblasti života.

Vo filme sa Zuzana stane matkou. A naruší tak excelovskú tabuľku s plánmi starostlivosti o deti. Ste skôr plánovací typ či veci nechávate viac na náhodu?

Ako kedy a ako v čom. Ale priznávam sa, že svoj život zvládam oveľa lepšie, keď má nejaký systém. Možno to nejde úplne podľa excelovských tabuliek, ale vedomosť, že deň má nejaký harmonogram, je pre moje psychické zdravie omnoho prijateľnejšia. Samozrejme, mám aj obdobia, keď celú organizáciu vyhodím do vzduchu a nechávam sa unášať prúdom náhody. Ale z dlhodobejšieho hľadiska určite vyhľadávam systém.

Eva Holubová a Kristína Svarinská

Ako sa vám hralo po boku Evy Holubovej, ktorá hrala vašu „babičku s Alzheimerom“? Aj keď to vytvára komické situácie, predsa len, vieme sa o našich seniorov postarať? Lebo – napriek komediálnej nálade, aj toto je celkom trpká téma.

No, pokiaľ sa ma pýtate, či sa štát dokáže postarať o našich seniorov, tak vzhľadom na výšku dôchodkov, na stav, v akom sa nachádza naše zdravotníctvo, a ako veľmi sú preplnené DSS, myslím si, že v tejto oblasti nevynikáme.

Našťastie poznám fantastických ľudí, zdravotné sestry, manažérky, ktoré sa o dlhodobú starostlivosť seniorov zaujímajú v širšom spektre a neustále prinášajú nové možnosti, ako uľahčiť túto starostlivosť nám rodinám prostredníctvom portálu Malina, na ktorý by som teda takto rada upozornila, keď už ste mi položili takúto komplexnú otázku.

Čo je to portál Malina?

Portál Malina združuje poskytovateľov zdravotnej starostlivosti a opatrovateľských služieb. Má byť nápomocný pre rodiny, pre pacientov, ktorí sa ocitli v situácii, keď potrebujú pomoc odbornej starostlivosti a potrebujú získať informácie ako postupovať, koho kontaktovať, kde nájsť pomoc. Za týmto projektom stoja fantastické ženy, manažérky, zdravotné sestry, ktoré okrem iných aktivít sa tomuto projektu venujú už niekoľko rokov a stále pracujú na zefektívňovaní služieb.

Odbehli sme od témy, ale to ma na filmoch a kultúre veľmi baví, že otvára často aj vážnejšie témy. Napríklad aj starostlivosť o starších ľudí, ktorí potrebujú našu pomoc. Ako práve – a oblúkom sa vraciame späť – babička s Alzheimerom v podaní Evy Holubovej. Jej postava je taká smutno-smiešna. Ako sa vám s ňou hralo?

My sme si s Evou neskutočne sadli a strávili sme takmer celé nakrúcanie spolu, prerozprávali sme sa až do dávnej minulosti a naplánovali všetko možné:). Je to fantastická žena, inšpiratívna, ľudská, empatická a absolútne energická. Mám ju veľmi rada.

Striedavka je komédia, a keď si človek pozrie vašu filmografiu, nie je vám tento žáner cudzí. Máte komediálne herecké vzory? Smejete sa rada na filmoch? A ktorých?

Veľmi rada sa smejem, milujem komédie. Mám rada staršiu českú klasiku, ale aj nové zahraničné filmy. V podstate mi to je jedno, ak ten humor nie je úplne primitívny, ale niekedy mám náladu aj na to. Závisí to asi od môjho momentálneho nastavenia.

Viete si vychutnať filmy, v ktorých hráte?

No, nie je to tak, že by som tie filmy sledovala dokola. Väčšinou si ho pozriem na premiére a to som v takom zvláštnom strese, že si niekedy ani nepamätám, čo som videla. A potom sa k niektorým po rokoch vrátim. Ale že by som chodila do kina na svoje filmy, sa nedá povedať. Aj keď teraz ma láme kamarát, že si musím ísť pozrieť Striedavku na pezinský amfík, tak sa mu snažím vysvetliť, že naozaj nie.