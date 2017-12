Sarah Connor: Niekedy človek zabudne aj vlastnú hymnu

From Zero To Hero Baby, now I'm gonna get my message to you And I hope that you believe that it's true It maybe take some time but all that's in your mind You can make it come true And it's crazy, that the people wait for someone who's strong Even though they could do it on their own 'Cause everyone of us has a hero in his heart So this is your time, you can take it And love is no crime, you should make it Whenever you feel you gotta go deep inside your soul From zero to hero So this is your life, you can live it And if you feel love, just go out and give it Whenever you know you gotta go deep inside your soul From zero to hero Baby, you've been falling deep in love with a girl You're so happy, wanna tell the whole world You better wait a while, until you make her smile And you know she loves you, too Don't be lazy, gotta prove to her your love is so strong And without all you do is just wrong She will be loving you for the hero in your heart So this is your time, you can take it And love is no crime, you should make it Whenever you feel you gotta go deep inside your soul From zero to hero So this is your life, you can live it And if you feel love, just go out and give it Whenever you know you gotta go deep inside your soul From zero to hero Take your chance baby You can make it trough From a zero to a hero Just follow your soul So this is your time, you can take your time Love ain't a crime, so you should make it This is your live and you'll be living it From zero to hero So this is your time, you can take it And love is no crime, you should make it Whenever you feel you gotta go deep inside your soul From zero to hero So this is your life, you can live it And if you feel love, just go out and give it Whenever you know you gotta go deep inside your soul From zero to hero

Z nuly hrdina Baby, teraz ti odovzdám moje posolstvo a dúfam, že uveríš, že je to pravda, možno to bude nejaký čas trvať, ale všetko je len na tvojej mysli, záleží na tebe, či sa to stane skutočnosťou. A je šialené, že ľudia len čakajú na niekoho, kto je silný, aj keď by problém mohli vyriešiť vlastnými silami. Pretože v srdci každého z nás je hrdina. Tak toto je tvoja príležitosť, ber ju! A láska nie je zločin, pusti sa do nej, kedykoľvek cítiš, že musíš ísť hlboko do svojej duše, z nuly sa staneš hrdinom. Tak toto je tvoj život, môžeš ho žiť a ak cítiš lásku, tak choď a deľ sa o ňu, kedykoľvek cítiš, že musíš ísť hlboko do svojej duše, z nuly sa staneš hrdinom. Baby, veľmi si zamilovaný do dievčaťa, si taký šťastný, chceš o tom vravieť celému svetu. Ale radšej chvíľu počkaj, kým ju nerozosmeješ a kým si nebudeš istý, že aj ona miluje teba. Nebuď lenivý, musíš jej dokázať, že tvoja láska je silná a bez nej nič neurobíš správne. Bude ťa milovať za toho hrdinu v tvojom srdci. Tak toto je tvoja príležitosť, ber ju! A láska nie je zločin, pusti sa do nej, kedykoľvek cítiš, že musíš ísť hlboko do svojej duše, z nuly sa staneš hrdinom. Tak toto je tvoj život, môžeš ho žiť a ak cítiš lásku, tak choď a deľ sa o ňu, kedykoľvek cítiš, že musíš ísť hlboko do svojej duše, z nuly sa staneš hrdinom. Využi svoje šance, baby, zvládneš to. Z nuly sa staneš hrdinom, len počúvaj svoju dušu. Tak toto je tvoja príležitosť, môžeš sa jej chopiť! Láska nie je zločin, pusti sa do nej, toto je tvoj život, ži ho, z nuly sa staneš hrdinom. Tak toto je tvoja príležitosť, ber ju! A láska nie je zločin, pusti sa do nej, kedykoľvek cítiš, že musíš ísť hlboko do svojej duše, z nuly sa staneš hrdinom. Tak toto je tvoj život, môžeš ho žiť a ak cítiš lásku, tak choď a deľ sa o ňu, kedykoľvek cítiš, že musíš ísť hlboko do svojej duše, z nuly sa staneš hrdinom.