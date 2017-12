Retrospektíva Reného Magritta: Kľúč ku snom

BA-CA-Kuntforum vystavuje prvú rozsiahlu retrospektívu významného belgického maliara Reného Magritta (1898 - 1967), ktorého maľby podľa vlastných slov zobrazujú totálnu realitu, to znamená realitu s jej mystériom, neoddelenú od jej mystéria. To, čo opísal

15. júl 2005 o 0:00

vlastnými slovami Magritte, sa snaží viedenská výstava prostredníctvom 70 diel zapožičaných z medzinárodných múzeí a súkromných zbierok akcentovať.

Diela z 20. až 60. rokov minulého storočia sú plné zašifrovaných a prekvapivých asociácií, ktoré sa vzápätí menia na tajomno-záhadné výtvarné diela. Pre Magrittove práce je na prvý pohľad typickým odcudzenie sa od zvyčajných scén a každodenných objektov. Výstava René Magritte: Kľúč ku snom v BA-CA-Kunstforume (Freyung 8) potrvá už len do 24. júla. Prístupná je denne od 10.00 do 21.00 v piatok, do 21.00.