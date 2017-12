U šľachtičien sa až do septembra učí - mučí

15. júl 2005 o 0:00

Palác šľachtičien sídli na Kobližnej 1. FOTO - WWW.BRNO.CZ



V Brnenskom barokovom paláci "U šlechtičen" sa od roku 2003 konajú krátkodobé výstavy. Jedna z troch, ktoré tu momentálne možno vidieť je Učení - mučení, aneb Pradědeček po škole (na snímke), ktorá ponúka prechádzku histórie školských pomôcoch, učebníc a možno si posedieť i v školskej triede z čias Rakúsko-Uhorska, prvej republiky alebo 50. rokov 20. storočia. Výstava potrvá do do 17. septembra. Prístupná pre verejnosť je okrem pondelka od 9.00 do 17.00. (vju)