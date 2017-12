Foter je lotor i Jeho foter je lotor! budú mať pokračovanie

Los Angeles 15. júla (TASR) - Vedenie Universal Studios natočí ďalšie pokračovanie filmu Meet The Parents.

15. júl 2005 o 7:27 TASR

Dve predošlé úspešné komédie, Meet The Parents (Foter je lotor) a Meet The Fockers (Jeho foter, to je lotor!), sa výborne ujali nielen v domácich Spojených štátoch, ale aj v Európe.

Hrdinovia filmu Greg Focker a Pam Byrnesová sa na konci druhej časti zosobášia a čakajú prírastok do rodiny. Ústrednou témou tretieho pokračovania pod názvom Meet The Little Focker bude práve novonarodené dieťatko.

Universal Studios by uvítalo, keby nový film opäť režíroval Jay Roach. V hlavných úlohách sa majú znova predstaviť Ben Stiller a Teri Polová. Robert De Niro si zahrá tradične svojského otca Jacka Byrnesa a objaví sa aj Dustin Hoffman v úlohe otca Fockera.

Úvodná časť komédie o randení dvoch zaľúbencov sa natáčala v roku 2000, jej pokračovanie minulý rok. Meet The Parents dokonca nominovali na Oscara a získal 7 ocenení.