Festival Summerbeach Rudava ponúkne hudbu a šport

15. júl 2005 o 12:00 SITA

BRATISLAVA 15. júla (SITA) - Trojdňový festival Summerbeach Rudava na Záhorí, ktorý začne už o týždeň v piatok, spojil výbornú hudbu s turnajom v plážovom volejbale a vodným pólom. Festival odštartuje v piatok doobeda prvými beach-volejbalovými zápasmi a súťažou mladých kapiel MakeZ Star, v rámci ktorej sa predstaví 11 menej známych formácii z celého Slovenska. Predvedú sa napríklad kapely s netradičným názvami ako Appendix, Centrum Rozbitého Skla alebo Januárové Prekvapenie. Hlavný program otvorí v podvečer kapela Vetroplach. Na pódiu ich vystriedajú kolegovia zo Ska2tonics, Ska-Pra Šupiny a Pary. Piatkovými headlinermi budú českí Mňága a Žďorp a rockeri z Desmodu. Fanúšikovia tanečnej hudby si na svoje prídu na menšom Tunnel Music Stage, kde sa bude hrať nu-jazz, minimal, house a techno.

Počas druhého dňa budú pokračovať volejbalové zápasy, finišovať bude aj súťaž MakeZ Star. Prvé stretnutia odštartujú vo vodnom póle. Na hlavnej scéne budú koncertovať slovenské hudobné nádeje - skupiny Cliché, The Bridge a No Gravity. Spoza rieky Moravy pricestuje formácia Zina & Stereophonic Punx. Vo večerných hodinách roztancuje divákov Polemic a Puding Pani Elvisovej, vystúpi aj Chiki Liki Tu-a Nocadeň. Návštevníci sa môžu počas soboty zapojiť aj do hľadania pokladu na Rudave alebo do súťaže Chyť ma Cica.

Posledný deň festivalu bude patriť finálovým zápasom v plážovom volejbale a vo vodnom póle. Diváci si budú môcť svoje sily zmerať v hádzaní šípok, pľuvaní čerešňovou kôstkou alebo v preťahovaní lanom.