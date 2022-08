Shakespearova prekliata hra aj slávny román Malé ženy. Aká bude nová sezóna v Činohre SND?

Opäť bude nastavovať zrkadlo.

Mohol by to byť výdych. Zdá sa však, že nebude. Európa a svet sú opäť v kríze, paradigmy sa menia, Pandorine skrinky sa otvárajú a my sme vo vleku nových utrpení i skúšok. Rany pribúdajú, ale niektoré sa isto aj hoja.

Divadlo opäť raz môže naplniť svoju funkciu reakcie na realitu. Bohužiaľ? Chvalabohu? To určuje jeho zmysel. Tvoriť unikátne svety, ktoré môžu byť estetickým, filozofickým i konceptuálnym odrazom sveta, jeho komentárom, analýzou, emocionálnou očistou, jednoduchým precítením reality.

V sezóne 2022/2023 sme pátrali v témach, ktoré tvoria našu vertikálnu dramaturgiu, ako amnézia pamäti, biele miesta dejín, cyklus Západ, depresia Európy, kultúrne vojny, starnutie, kto je naša komunita, o aký svet a hodnoty má zmysel zabojovať.

To sa pretavilo do dvanástich projektov, ktoré spája moment krízy, osobnej i spoločnosti (spoločenskej), a následná reakcia, ktorá núti meniť postoje. Jednotlivca i spoločnosť. Zabehnuté rámce nestačia a po zlome je nutnosť rozhodnúť sa. Ostať vo zvolenom svete, stať sa konformným, splynúť, potlačiť seba, ustúpiť spoločenskému tlaku alebo začať inak, odznova, individuálne, bez potlačenia zodpovednosti.

Ale po kríze môže prísť aj ústup končiaci sa práve v konformizme vlastného života a postoja.

Na dne Pandorinej skrinky však ostala nádej. A tá je teraz potrebná, žiaduca, prosená. V divadle jej bude dosť.

PREMIÉRY

Sarah Ruhl

Čistý dom

Premiéry 5. a 6. novembra 2022

Réžia Alena Lelková

Oceňovaná hĺbavá komédia o upratovaní duší, vzťahov a domu, ktorá je metaforou našich pôvabne zmätených životov. Zrazu nič nie je, ako bolo, nič nie je, ako sa patrí. A v tom tkvie nádej i prekvapenie. Múdrosť každodenných osudov a tajomstvo lásky.

Dnes vari najuznávanejšia súčasná americká dramatička Sarah Ruhlová v roku 2004 získala za toto skvostné dielo s tragikomickým nádychom právom prestížnu Pulitzerovu cenu.

Ocitneme sa v magickom priestore jednej rodiny, kde postava Lane predstavuje absolútne vyťaženú lekárku, ktorá má, samozrejme, na upratovanie domu pomocníčku. Na rozdiel od chladnej panej domu je táto dievčinka humorne temperamentná a dostatočne exotická či skôr totálne prirodzená, čo sa vo svete odcudzenej posadnutosti odbornou kariérou javí ako výstredná vlastnosť…

Zápletka sa zjaví a rozvíja, keď Virginia, sestra Lane, tajne prevezme upratovanie domácnosti. A šok sa dostaví, keď Charles, manžel Lane, objaví skutočnú lásku mimo navonok usporiadaného domu. A najmä mimo aj v takýchto konvenčných prípadoch očakávaných noriem. Skrátka, najvyšší čas upratať (si) poriadne, nech je čisto a jasno.

William Shakespeare

Macbeth

Premiéry 12. a 13. novembra 2022

Réžia Martin Čičvák



Z takmer štyridsiatich hier, ktoré William Shakespeare napísal, tvorí tragédie jedna desiatka. Práve do nej patrí Macbeth, jeden z textov vrcholného tvorivého obdobia tohto svetoznámeho a nadčasového klasika alžbetínskeho divadla, ktorý je neoddeliteľnou súčasťou svetového divadelného kánonu.

Táto najkratšia, no azda najkoncentrovanejšia Shakespearova tragédia prináša minucióznu divadelnú víziu zla driemajúceho v uznávanom hrdinovi, z ktorého sa stane nenávidený tyran. Údajne prekliata hra o tom, ako veľmi môže byť tenká čiara oddeľujúca hrdinu od vraha a dobré skutky od tých zlých.

Jedna z najslávnejších tragédií o lákavom, no zhubnom pokušení získať absolútnu moc, vinou ktorej človek všetko stratí. Aké je zradiť dôveru všetkých, ktorí sú nám nablízku, dokonca i seba samého? Jednoduché riešenia neexistujú. Krv z rúk nezmyje nik. Muž, ktorý má všetko a chce ešte viac. Zlo sa rodí tu a teraz. Nepripomína vám to niečo? Škótska tragédia sa na javisko Činohry SND vracia tretíkrát.

Tentoraz vo výnimočnej a osobitej interpretácii Martina Čičváka, výrazného predstaviteľa jednej režijnej generácie. Paranoja. Metal. Armáda krvilačných hyen. Macbeth.

Ján Chalupka, Peter Pavlac

Kocúrkovo

Premiéry 4. a 5. februára 2023

Réžia Rastislav Ballek

Ján Chalupka (1791 – 1871) zverejnil prvú verziu svojho Kocúrkova v roku 1830 anonymne. Umne totiž predpokladal, že osvietenský model satirickej kritiky neduhov súdobej spoločnosti vyvolá tornádo reakcií „trafených husí“. Určite aj preto (hoci nielen) sa jeho prvé uvedenie v ochotníckom súbore Gašpara Fejérpataky-Belopotockého v Liptovskom Mikuláši stalo doslova medzníkom v histórii slovenského divadla vôbec.

Pre našu aktuálnu prítomnosť sa však podstatným stalo aj čosi iné. Chalupkova hra (a celé kocúrkovské univerzum) je totiž zdrojom série príznačných archetypov reflektujúcich vo svojej podstate aj príbeh našej krajiny, akútnu snahu sformovať vlastnú identitu v toku času, definujúcich mantinelov a zároveň tieň, ktorý sa úpenlivo a úprimne snaží prekročiť.

Možno preto sa na javisku zjaví aj samotný Chalupka, dokonca nie jeden, a vystúpi z anonymity pozorovateľa. Stane sa komentátorom, hercom hrajúcim svoje Kocúrkovo a formulujúcim aj iné svoje postrehy či satirické šľahy, vtipne definované očami extrémne vzdelaného, multilingválneho intelektuála, ktorý zákonite vo svojej dobe musel naraziť i na jej mantinely.

Franz Xaver Kroetz

Koncert na želanie

Premiéry 11. a 12. februára 2023

Réžia Kamila Polívková

Dá sa vnútorným monológom viesť mlčanlivý dialóg s divákom? Túto otázku ponúka Koncert na želanie, mĺkvy, hyperrealistický experiment. Autorom tejto hry, či možno skôr libreta, je Franz Xaver Kroetz, nemecký dramatik, ktorý napísal približne sedemdesiat hier a patrí k najvýznamnejším divadelným autorom súčasnosti.

Vo svojich hrách sugestívnym spôsobom vyobrazuje ľudí, ktorí už nie sú schopní artikulovať vlastnú individualitu; sú zranení a zradení falošnými ilúziami lepších zajtrajškov. Inak to nie je ani v tomto prípade.

„V ľubovoľný pracovný deň príde slečna Raschová po práci a po nákupoch asi tak o pol siedmej večer domov. Vojde do bytu, hľadá poštu, nájde len jeden reklamný prospekt, vezme ho, prejde k dverám svojej izby, odomkne a vstúpi.“

Vďaka jasnej dramatickej vízii autora sa tu všednosť mení na čosi takmer hypnotické, dostávame sa do bodu úplného vcítenia sa do ženy. Hoci slečna Raschová nepovie ani slovko, je hlasom duší, ktoré sa i dnes cítia stratené, osamelé a bez cieľa. Konfrontácia. Bilancia. Rozhodnutie. Čo znamená? No najmä – prečo sa deje? V slovenskej premiére, päťdesiat rokov od jej vzniku, ju režijne pripraví Kamila Polívková.

Kateřina Tučková/Jakub Molnár, Barbora Nitschová

Biela voda

Réžia Barbora Nitschová

Premiéry 1. a 2. apríla 2023

„Ženy na to predsa nie sú zrelé.“

„A muži vari áno?“

Po bestselleroch Vyhnanie Gerty Schnirch (2009) a Žítkovské bohyne (2012) prichádza Kateřina Tučková s takmer 700-stranovým svedectvom o ťažkom živote ženských reholí v komunistickom režime. Reportážna sonda plná úradných listín či osobnej korešpondencie však nie je iba detektívkou inšpirovanou skutočnými udalosťami.

Znepokojujúco komunikuje so súčasnosťou a rozohráva literárnu herézu, v ktorej nefigurujú priezračne dobrí ani zlí. Skrachovaná alkoholička Lena Lagnerová hľadá zmysel existencie, no namiesto v liečebni sa po ňom rozhodne pátrať v kláštore Biela voda, ktorý sa pred polstoročím stal zberným miestom pre rádové sestry z celého ČSR. Stretáva sa tu však so stagnáciou duchovenstva, retroutópiou a smútkom. Pútnikov vystriedali turisti, cirkev korumpuje a desí…

Čiastočne dokumentárna kronika, čiastočne mytologické podobenstvo o (ne)možnosti vzťahu človeka k vlastnej histórii. O spirituálnom ovzduší, ktoré sa mení, a predsa v ňom cítiť závan nádeje. O radikálnej úvahe, že ak je znakom kresťanského učenia veľkorysá láska, prečo z nej vylučujeme ženy?

Inscenáciu na motívy románu Biela voda uvedie Slovenské národné divadlo vo svetovej premiére.

Alberto Moravia

Konformista

Premiéry 15. a 16. apríla 2023

Réžia a dramatizácia Roman Polák

Príbeh o túžbe nájsť svoje miesto v spoločnosti aj za cenu krvi. Marcello sa od detstva nevie zaradiť. Svojim kamarátom a najbližším sa nemôže zveriť so svojimi najvnútornejšími pocitmi – so vzrušením, ktoré sa ho zmocňuje pri pohľade na smrť a zabíjanie. Nedostane sa mu od nich ani trestu, ani rozhrešenia, ani pochopenia; obklopuje ho len ľahostajnosť okolia.

Vo svojej osamelosti túži len po jednom – byť ako ostatní a zdieľať s nimi rovnaké pocity. Roky sa mu to nedarí... Zrazu sa však zmení doba a dejiny vynesú na spoločenské výslnie skupinu, do ktorej Marcello dokonale zapadne; skupinu, v ktorej sa temno v ňom stane normou a fascinácia zabíjaním užitočnou cnosťou. Marcello sa konečne môže cítiť ako platný člen spoločnosti. A pre tých, ktorí mu to umožnili, dokáže urobiť naozaj všetko.

Kolektív autorov

Deti

Premiéry 3. a 4. júna 2023

Réžia Michal Vajdička

Voľne inšpirované poviedkami B. S. Timravy U Kanátov a Žiadna radosť

Mara žení druhýkrát syna. Prvé manželstvo zlyhalo, do druhého s nepôvabnou vdovou s malým dieťaťom nahnala syna takmer nasilu. Najskôr sa zdá, že z toho bude len ďalšie trápenie, ale novomanželia – obaja spoločenskí outsideri – si prekvapivo rýchlo nájdu k sebe cestu.

Mara zdesene zisťuje, že syn ju už nepotrebuje, že nad ním stráca moc... Zuza pochováva svojho muža. Veľmi nesmúti; muž bol pijan a násilník, s ktorým si veľa šťastia neužila, no hlavne sa v nej prebúdza dávno umlčaná túžba. Jej dávna láska z mladosti je už tiež vdovec.

Bolo by možné vrátiť sa o 25 rokov späť a napraviť to, čo spoločne pokazili manželstvami z rozumu? Bolo by možné rozdúchať city, ktoré celé roky tleli ukryté hlboko vnútri? A ak áno, čo na to deti? Príbeh o deťoch... tých, s ktorými nás spájajú pokrvné zväzky a ktoré dokážeme opičou láskou celkom udusiť, ale aj o tých cudzích, z druhej doliny, ku ktorým dokážeme byť neuveriteľne krutí a ľahostajní.

Louisa May Alcott

Malé ženy

Premiéry 10. a 11. júna 2023

Dramatizácia a réžia Marián Amsler

Slávny román po prvý raz ožije aj na javisku Činohry SND. Štyri sestry žijú svoje každodenné životy, zatiaľ čo ich otec bojuje. Majú šťastie, že ich nenásilne vychováva a usmerňuje na tie časy veľmi slobodná a otvorená matka.

V dcérach vzbudzuje zvedavosť, pozoruje ich prebúdzajúce sa ženstvo, podnecuje sociálnu empatiu a kultivuje vzájomné vzťahy. Dievčatá rozličných temperamentov a nadaní objavujú svoju individualitu, ale aj stropy možností spoločenských zvyklostí a očakávaní.

Ich detstvo, dospievanie aj dospelosť majú svoje romantické čaro, tajomstvá aj prvé bolesti a sklamania. Režisér Amsler vo svojej dramatizácii kultové dielo oživí v modernej estetike a obraznosti.

Inscenáciou tohto titulu sa chceme nenásilne prihlásiť k etickým hodnotám, ako sú slušnosť, empatia, priateľstvo, pokora a pevné rodinné putá. Nemenej dôležitou ingredienciou Malých žien sú tajomstvá sympatických hrdiniek a hrdinov a prepukajúci chaos prvých dotykov lásky. V neistom a rýchlo sa meniacom svete dobre padne pripomenúť si hodnoty a krásy života, hoci nie je vždy iba idylou.

Modrý salón v sezóne 2022/2023

Ivan Stodola

Čaj u pána senátora

Premiéra 27. novembra 2022

Réžia Pavol Viecha

Autorský projekt

Rómsky masaker

Premiéra marec 2023

Réžia Pavol Viecha

V noci z 1. na 2. októbra v roku 1928 sa skupina občanov obce Pobedim počas hodovej zábavy rozhodla zaútočiť na neďalekú rómsku osadu. Výsledkom tejto razie boli zničené domácnosti, množstvo zranených a šesť obetí – medzi nimi bolo aj šesťročné dieťa.

Autorská inscenácia Rómsky masaker sa snaží zachytiť príčiny tohto útoku – osobné, ale najmä spoločenské faktory, ktoré k tejto udalosti viedli.

Autori vychádzajú z autentických dobových materiálov a okrem historického a dokumentárneho pohľadu sa zameriavajú na hľadanie paralel so súčasnosťou. Pobedimský masaker vnímajú ako symbol postoja majoritnej spoločnosti k rómskej menšine.

Nenávisť, pohŕdanie, stereotypy a predsudky na pozadí tohto útoku sa dajú len ťažko rozoznať od tých, ktoré sú v mnohých kruhoch bežné aj dnes. Hlasy, ktoré sa snažia na tento stav upozorniť, sú len výkrikom do tmy. Tak ako kedysi, aj dnes narážajú na nezáujem. Ako je možné, že takáto tragická udalosť sa odohrala bez toho, aby boli páchatelia spravodlivo potrestaní? Ako je možné, že aj dnes sú oni jednoznačne považovaní za tých zlých?