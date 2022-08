MTV rozdávala ceny, uspeli Taylor Swift, Eminem či Red Hot Chilli Peppers

Swift získala ocenenie za najlepšie video.

NEWARK. Cenu americkej televízie MTV za najlepšie video získala speváčka Taylor Swiftová za desaťminútovú verziu snímky k hitu "All Too Well: The Short Film", uviedla agentúra Reuters.

K víťazom v ďalších kategóriách patria okrem iných Jack Harlow, Harry Styles, Nicki Minaj, Eminem či skupina Red Hot Chili Peppers.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/WvMr0cVGDvw

Cenu za najlepší hip-hop získala Nicki Minaj

Raper Jack Harlow v nedeľu večer miestneho času "priletel" v makete lietadla, ktorého uličkou odkráčal na scénu v Prudential Center v Newarku v americkom štáte New Jersey, aby začal odovzdávanie cien za hudobné videá.

Práve Harlow prevzal prvú cenu šou, cenu za najlepšiu spoluprácu, a to za svoje hosťovanie v piesni "Industry Baby" amerického rapera s umeleckým menom Lil Nas X, uviedla agentúra AP.

Jack Harlow napokon získal ceny za najlepšiu spoluprácu, najlepšie umelecké smerovanie, najlepšie vizuálne efekty za skladbu Industry Baby a letnú pieseň za skladbu First Class. (zdroj: TASR/AP)

Harry Styles vyhral cenu album roka za "Harry's House". Odovzdávania cien sa nemohol zúčastniť kvôli svojej šou v Madison Square Garden v New Yorku.

Nicki Minaj prijala cenu za avantgardnú šou, ktorú podľa MTV dostáva za svoje umenie, za hip-hop, ktorý prekonáva bariéry, a za postavenie svetovej superstar. Cena je pomenovaná po Michaelovi Jacksonovi.

Minaj vzdala hold Jacksonovi, speváčke Whitney Houston a ďalším hudobným ikonám, a hovorila o dôležitosti psychického zdravia.

Za klip k piesni "Do We Have a Problem?", ktorú nakrútila s Lil Baby, získala aj cenu za najlepší hip-hop.

Načítavam video... video //www.youtube.com/embed/yrGR11TDRYM

V šou sa objavil aj Johnny Depp

Na pódiu sa ako víťazi kategórie Metaverse objavili aj raperi Eminem a Snoop Dogg a ako "globálne ikony" kapela Red Hot Chili Peppers, ktorá zahrala niekoľko svojich hitov.

Jeden z členov skupiny Flea hovoril o svojej láske k ľudským bytostiam spolu so švábmi, stromami a špinou. Bubeník Smith venoval cenu Taylorovi Hawkinsovi, zosnulému bubeníkovi skupiny Foo Fighters, ktorý zomrel začiatkom tohto roka.

"Venujem to Taylorovi a jeho rodine," povedal. "Milujem ich a chýbajú mi každý deň," dodal.

Red Hot Chilli Peppers počas odovzdávania cien MTV. (zdroj: TASR/AP)

V šou sa prekvapivo objavil aj herec Johnny Depp, vznášajúci sa v obleku astronauta nad publikom, sotva tri mesiace po verdikte v súdnom procese s bývalou manželkou Amber Heardovou, ktorú žaloval kvôli ohováraniu.

"Vieš čo? Potreboval som tú prácu," žartoval podľa agentúr 59-ročný herec, ktorý sa snažil opätovne naštartovať svoju kariéru.

Neskôr Depp vtipkoval, že je k dispozícii "pre narodeniny, (židovský obrad) bar micva, svadby, budenie a čokoľvek staré, čo potrebujete".

Speváčka Madonna, ktorá je s 20 výhrami najviac oceňovanou umelkyňou v histórii MTV, sa stala jedinou umelkyňou, ktorá získala nomináciu v každom ročníku počas piatich desaťročí udeľovania týchto hudobných cien: 69. nomináciu si vyslúžila za svoj 14. štúdiový album "Madame X", poznamenala AP.