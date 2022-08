Nedokázal som si predstaviť, že by musela moja rodina utekať pred vojnou, vraví víťaz Slovak Press Photo

Fotoreportér SME Marko Erd vyhral so sériou fotografií ukrajinských utečencov.

Deň po začiatku ruskej invázie na Ukrajinu letel s vládnym špeciálom na slovensko-ukrajinské hranice. Zachytil prvé okamihy príchodu ukrajinských žien, detí i seniorov, utekajúcich pred vojnou na Slovensko. Fotoreportér denníka SME Marko Erd sa so sériou fotografií z hraničného prechodu Vyšné Nemecké stal víťazom 11. ročníka súťaže Slovak Press Photo.

V ten deň, 25. februára, prišiel do redakcie a spolu s kolegami riešili, ako sa čo najrýchlejšie dostať do Vyšného Nemeckého, vzdialeného od Bratislavy päť a pol hodiny cesty.

Prišla nečakaná ponuka – letieť na východ vládnym špeciálom s premiérom Hegerom. Rozhodlo sa, že tam pôjde Marko Erd, ktorý mal do odletu len hodinu. Nevedel, čo ho vo Vyšnom Nemeckom čaká a nikdy predtým ani podobnú situáciu nefotografoval.

Na hraničnom priechode Vyšné Nemecké pred konfliktom denne vybavili v priemere do tisícky prichádzajúcich osôb. Deň po začiatku invázie na Ukrajine to bolo takmer päťkrát viac osôb.

„Bola tam veľmi zvláštna atmosféra. Nachádzalo sa tam množstvo ľudí, ale napriek tomu tam medzi ukrajinskými ženami panovalo veľké ticho, len občas sa ozval detský plač,“ spomína Erd.

„Videl som beznádej tých žien, ktoré nevedeli, kam idú a čo ich čaká. Niektoré deti len poslušne sedeli, niektoré plakali. Aj mne sa tlačili slzy do očí, nedokázal som si predstaviť, že by musela moja manželka s naším dvojročným synom takto utekať. Bolo to veľmi silné. A bol to len druhý deň vojny. Ani tie ženy, ani my sme ešte netušili, čo všetko hrozné sa na Ukrajine udeje,“ hovorí.

Fotoreportér denníka SME Marko Erd zvíťazil v súťaži Slovak Press Photo. Túto fotografiu považuje za jednu z najsilnejších zo svojej série. (zdroj: SME/Marko Erd)