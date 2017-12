INXS napíšu svoju prvú autobiografiu

15. júl 2005 o 14:00 SITA

BRATISLAVA 15. júla (SITA) - Členovia austrálskej rockovej legendy INXS sa rozhodli, že spoločne vydajú prvú autobiografiu. Hudobníci, ktorí momentálne hľadajú prostredníctvom reality show náhradu za speváka Michaela Hutchenca, by chceli knihu nazvanú INXS: Story to Story vydať už na jeseň 2005 pri príležitosti 25. výročia založenia skupiny. "Za tie roky sa o nás napísalo mnoho kníh, väčšina z nich o Michaelovej tragickej smrti. Žiadnu z nich však ani jeden z nás neautorizoval, dokonca sa nás ani nepýtali na názor," povedal Kirk Pengilly. "Táto kniha bude zasadená do obdobia skupiny, keď bol Michael nažive. Je to náš autoportrét a úprimná spoveď našich životov," dodal. Hudobníkom s písaním pomôže novinár Anthony Bozza.