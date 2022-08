Len Boh a Columbova manželka vedia, kto je najbystrejší (anketa)

Kto je váš najobľúbenejší filmový či seriálový detektív?

Kto je váš najobľúbenejší filmový či seriálový detektív? Aká je jeho vyšetrovacia metóda? Pýtali sme sa hercov a herečiek a zistili, že detektívom netreba veriť, ak predstierajú jednoduchosť.

Muž s cigarou vojde do izby a pristihne pri čine zlodeja. Viackrát sa ho snaží chytiť, lupič však vždy zmizne. Vo finále aj s mechom ukradnutých vecí. To je dej filmu Sherlock Holmes Baffled. Je nemý, má menej než minútu a v roku 1900 ho nakrútil americký filmár Arthur Marvin.

Okradnutým mužom by mohol byť ktokoľvek, to, že ním je slávny detektív, sa len z obrazu zistiť nedá. Bolo to však prvýkrát, čo sa objavil na striebornom plátne, tvrdia filmoví historici a dodávajú, že tento skeč je aj prvou detektívkou v dejinách kinematografie.

Nasledujúce filmárske generácie predstavili v kine a na obrazovkách rozmanité podoby Sherlocka a kvantum jeho kolegov a kolegýň. Čo nás na týchto postavách tak fascinuje?

Géniovia a outsideri

Často sú to geniálne osobnosti, vidia za roh a majú nos na ľudí, zvyknú sa pri tom opierať o vedecké fakty. Napríklad Hercule Poirot či Clarice Starlingová z Mlčania jahniat.

Sú však aj také figúry, ktorým sa príliš nedarí, napriek tomu sa od ich zlyhaní nedá odtrhnúť. V ostatnom čase sme sa takto mohli napojiť na vyšetrovateľku v seriáli Mare z Easttownu.