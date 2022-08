Jesenné tromfy vytiahli televízie Markíza a Joj naraz a hneď

Postavili proti sebe takmer všetky svoje najlepšie programy.

Jesenný boj televízii začína ostrými duelmi. Televízie Markíza a Joj napriek plánovaným pozvoľnejším štartom prekopali programy a divák nebude stíhať večer prepínať z kanálu na kanál. Ešteže RTVS sa tohto boja nezúčastňuje.

Servítka vs. Rodinné prípady

Podvečerná jojkárska kuchárska reality šou Bez servítky definitívne položila na lopatky Oteckov a ich hereckí predstavitelia sa rozpŕchli do iných markízáckych projektov. Kvíz šou Na love s Viktorom Vinczem u divákov pred letom úplne prepadla a tak sa hľadá nový formát, ktorý by Servítke začal šliapať na päty. Aktuálne to na Markíze skúšajú s premiérovými časťami Rodinných prípadov.

Tvár vs. Talent

Siedma séria zábavnej šou Tvoja tvár znie povedome, do ktorej sa Markíze podarilo zlanáriť jojkársku hviezdu Ondreja Kandráča a do poroty doplniť Attilu Végha a Mariána Čekovského, sa pri svojom štarte prvú septembrovú nedeľu dostane do priameho súboja s jojkárskou šou Česko Slovensko má Talent. Tá sľubuje množstvo noviniek, napríklad živé prenosy zo semifinále a účasť špeciálnych hosťujúcich porotcov, ktorým bude napríklad hudobník Patrik Rytmus Vrbovský. Štartuje špeciálnym víkendom, keď odvysiela dve časti za sebou, v sobotu 3. septembra a v nedeľu 4. septembra.