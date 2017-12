Hugh Grant zrazil novinára

BRATISLAVA 15. júla (SITA) - Britský herec Hugh Grant sa opäť takmer dostal do sporu so zákonom, keď sa snažil ujsť pred dotieravými fotografmi. Grant bol v štýlovej reštaurácii Mr. Chow na večeri spolu ...

15. júl 2005 o 16:00 SITA

BRATISLAVA 15. júla (SITA) - Britský herec Hugh Grant sa opäť takmer dostal do sporu so zákonom, keď sa snažil ujsť pred dotieravými fotografmi. Grant bol v štýlovej reštaurácii Mr. Chow na večeri spolu so svojou priateľkou Jemimou Khanovou. Pri rýchlom odchode sa mu nešťastnou náhodou podarilo naraziť s vozidlom do fotografa. Novinárovi sa našťastie nič nestalo a na herca nepodal trestné oznámenie.