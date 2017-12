Začína sa prihlasovanie do „Slovensko hľadá SuperStar II.“

15. júl 2005 o 15:45 SITA

BRATISLAVA 15. júla (SITA) - Od soboty 16. júla 2005 sa začína prihlasovacia kampaň pre záujemcov o účasť v druhej sérii Slovensko hľadá SuperStar. Prihlášky do programu budú zverejnené na internetovej stránke STV a vo vybraných tlačených médiách. Podmienkou pre účasť na regionálnych castingoch je vek od 16 do 28 rokov a trvalý pobyt v SR. Žiadne iné obmedzenia STV nestanovila. Možnosť prihlásiť sa končí 31. augusta 2005.

Do prvej série programu, ktorú STV vysielala od októbra 2004 do apríla tohto roku sa prihlásilo 3678 mladých ľudí. STV vzhľadom na mimoriadny divácky úspech programu očakáva, že počet prihlásených prekoná počet prihlásených v prvej sérii. Všetkých prihlásených, ktorí splnia stanovené podmienky, pozvú na regionálne castingy Tie sa uskutočnia v septembri a októbri v Košiciach, Žiline, Banskej Bystrici a v Bratislave. Z castingov na základe verdiktu poroty vzíde 100 najlepších spevákov, ktorí v ďalších kolách budú bojovať o postup do finále. Pravidlá súťaže, systém hlasovania a ani celková dramaturgia programu sa v porovnaní s prvou sériou meniť nebudú. Agentúru SITA o tom informoval Branislav Záhradník, člen manažmentu STV pre vzťahy s verejnosťou.