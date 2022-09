Režisér Jana Žižku: Keď hviezda povie vtip, všetci sa zasmejú. Nech má na pľaci dobrú náladu

Hovorí, že obvolal všetkých českých historikov a pýtal sa ich, o ktoré oko prišiel Jan Žižka skôr. Ľavé alebo pravé? Nikto z nich to nevedel.

O českom vojvodcovi nie je veľa presných informácií, napriek tomu režisér PETR JÁKL našiel trik, ako presvedčiť Američanov, aby s ním o ňom nakrútili veľkofilm.

Získal aj veľké herecké hviezdy - z čoho bol potom na pľace spočiatku mierne v panike. Nielen preto, že sa mu zdalo absurdné dávať pokyny držiteľovi Oscara. Aj preto, že pri veľkých medzinárodných produkciách platia iné pravidlá ako pri českých filmoch, o ktorých potom českí herci rozprávajú v televíznych estrádach veselé historky z nakrúcania.

Aký spánok má pred premiérou režisér filmu, ktorý stál pol miliardy českých korún?

Stres si nepripúšťam. Samozrejme, niekedy cítim neistotu, pretože neviem, ako to všetko dopadne. Viac sa však zaoberám tým, koľko toho ešte musím urobiť, aby to všetko dopadlo dobre.

Predstavami, že to dopadne zle, je zbytočné sa zaoberať. Okrem toho, dnes mám rozrobených toľko projektov, že keby som si mal niečo o nich predstavovať, už by mi nezostal žiadny čas na prácu.

Prečo máte tak veľa projektov? Neviete povedať nie?

Nie hovorím pomerne často. Ale keď mi ponúknu prácu na filme s Georgeom Clooneym, nedokážem povedať nie, aj keď naň vôbec nemám čas. To sa prosto nedá.

Verím, že po premiére Jana Žižku, ktorý bol veľmi komplikovaný a venoval som mu deväťdesiat percent času, sa mi trochu uvoľnia ruky.

Aké úlohy máte na starosti, keď pri takomto americkom filme figurujete ako producent?

Buď zháňam peniaze, pripomienkujem scenáre, dávam spätnú väzbu pri strihu, alebo film sám prestrihávamm a pomáham aj s jeho distribúciou.

Niekedy ma najmú na to, aby som komunikoval s režisérom - ak je to taký typ človeka, že s ním nikto nedokáže vyjsť.

To je pomerne dosť.

V Česku má rozhodujúce slovo pri filme režisér. Producent môže mať k jeho filmu pripomienky. Prípadne mu niečo zakáže, ak na to nie sú peniaze.

V Spojených štátoch je to naopak, tam je producent tým, kto je do projektu kreatívne zapojený a má väčšie slovo ako režisér. Keď si myslí, že z hercov treba niekoho vymeniť, pretože podľa neho je lepší ako jeho kolegovia, tak ho vymení. Alebo vystrieda režiséra v strižni, keď vidí, že mu to nejde.

Pri niektorých projektoch mám menšie slovo, pri niektorých väčšie. Niekedy sa stáva, že film vyzerá inak, ako som si predstavoval, a nie som s ním celkom spokojný, ale chápem, že niekto z mojich kolegov to mohol chcieť presne takto a nepôjdem proti nemu. Snažím sa pochopiť názory iných ľudí a rešpektujem ich.

Nepatríte medzi tých tvorcov, čo na pľaci vykrikujú?

Nie. To sú tie najhoršie prípady. Niektorí režiséri a scenáristi majú fixnú predstavu, ako má niečo vyzerať, a všetko ostatné je zle. S nimi je to potom hrozný súboj. Preto sa takým typom tvorcov vyhýbam.

Nepotrebujem sa unaviť na takýchto maličkostiach, lebo zatiaľ mi môžu uniknúť veľké veci. Ide predsa len o to vypočuť si iný názor a trochu ho do spoločného diela zapracovať.

V Spojených štátoch ste sa dostali medzi špičku. Kedy ste dostali rozhodujúcu šancu?