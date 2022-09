Žižka nikdy neprehral, no film o ňom nie je výhra

Do kín prichádza český veľkofilm so zahraničnými hercami.

Hodnotenie 5 / 10 Žižka Zhrnutie: Jan Žižka je určite nevšedný projekt. Je však možné, že príbeh jeho vzniku by bol strhujúcejší ako samotný príbeh filmu.

Nový český film Jan Žižka je pozoruhodným príbehom húževnatosti jeho spoluscenáristu, režiséra a producenta Petra Jákla. Dokázal zohnať veľké peniaze, obsadiť zahraničných hercov, dokonca aj hviezdu veľkosti Michaela Cainea, a svoje dielo nielen začať, ale aj dokončiť.

Otázka znie, či to vo výsledku stálo za tú námahu. A či sa Jákl ukázal nielen ako šikovný producent, ale aj ako šikovný rozprávač.

On a ona

Svoj film postavil na českom národnom hrdinovi Janovi Žižkovi. Vojvodcovi, ktorý nikdy neprehral.

Lenže v skutočnosti je hýbateľom deja žena. A to nielen v tom, že vďaka nej sa Žižka zapletie do intríg vysokej politiky. Ona si hrdinu ešte aj citovo získa. Takže by sa film mohol volať napríklad aj Zakliata panna a divný Janko.