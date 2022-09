Emil Horváth: Práca mi ukradla veľa času a ja som ho ukradol rodine

V roku 1964 zmaturoval a videl prvý televízor. O rok na to už v ňom hral. V televíznych inscenáciách a filmoch stvárnil množstvo nezabudnuteľných postáv, dnes hrá v populárnom seriáli Nemocnica zatrpknutého doktora Hrdličku.

On sám sa však neľutuje, starnutie a výmenu generácií považuje za súčasť života a na otázku, či sa stále učí texty s rovnakou ľahkosťou, odpovedá:

„Ani cirkusant vám nepovie, že na tréningu štyrikrát spadol a má obité koleno. Pred divákom tú stojku na lane urobí.“ Herecký bard EMIL HORVÁTH.

Doktor Hrdlička, ktorého hráte v seriáli Nemocnica, bol na začiatku definovaný ako neznášanlivý, sarkastický mizantrop. Nemocnica má za sebou už 79 epizód, začali sa vysielať nové. Posúva sa tá postava niekam?

To vám nebudem prezrádzať. Hrám nie celkom šťastného človeka, ktorý mohol byť úžasným expertom, no ako človek nikdy nevedel nadviazať kontakt, takže nedostával dobrú spätnú väzbu, možno z toho plynú jeho komplexy. Poznáme takých ľudí nielen medzi lekármi, ale v každom povolaní.

Nie je to smutné, že niekto je veľká kapacita s množstvom skúseností, schopností a zručností, a vo chvíli, keď by ich mohol ešte zúročovať, tak začína byť zbytočný, lebo doba praje zvedavosti, mladosti...

Veď to je ľudský príbeh. Život nie je až taký dlhý a moja generácia už je vo veku, že už toho má menej pred sebou ako za sebou. Je to aj o starnutí ako takom.

Ako sa s tým dá vyrovnať?

Vyrovnať sa s tým nedá, každý, kto si myslí, že sa ho to nedotkne, tak bude prekvapený. No ale v tom je život zaujímavý, že v 25 alebo 30 rokoch si myslíte, že starnutie sa vás netýka. A za 20 rokov, a to bude hneď, si to uvedomíte i vy, niežeby som vás chcel strašiť.

V tom sú, myslím, aj postavy, ktoré hráme v Nemocnici aj s Františkom Kovárom a Jurajom Ďurdiakom, zaujímavé. Tú moju beriem ako dosť nešťastného človeka.

Nechce si priznať, že ľudia, u ktorých býva a ktorých, dá sa povedať, perzekvuje, sú vlastne jeho jediná rodina. Jediné blízke duše. Na jednej strane nie je celkom schopný svoj cit a empatiu k druhým prejaviť, na druhej strane je na ňu odkázaný. Je to dosť silný moment, aspoň takto sa mi to vidí, ako to hrám.

Nebojíte sa, že si vás pomýlia s tou postavou?