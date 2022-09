Zlatého leva na festivale v Benátkach získal americký dokument o opioidovej afére

Strieborného leva za réžiu získal Talian Luca Guadagnino.

BENÁTKY. Hlavnú cenu Zlatého leva si z tohtoročného festivalu v Benátkach odnáša dokumentárny film americkej režisérky Laury Poitrasovej All the Beauty and the Bloodshed (Všetky tá krása a zabíjanie), ktorý rozpráva o opioidovej afére v USA. Oznámila to porota, ktorá vyberala z 23 filmov v hlavnej súťaži.

Päťdesiatosemročná Poitrasová nakrútila dokument, ktorého hlavnou hrdinkou je známa umelkyňa Nan Goldinová, ktorá sa ako aktivistka zapojila do boja proti rodine Sacklerovcov, vlastníkom farmaceutickej firmy Purdue Pharma. Práve tá vrhla v 90. rokoch na americký trh silný liek proti bolesti OxyContin, ktorý spôsobuje rýchlu závislosť. Kvôli závislosti na tomto opiáte podľa expertov zomrelo v USA za dve desaťročia viac ako pol milióna ľudí.

Režisérka víťazného snímku Laura Poitrasová (vpravo) a Nan Goldinová. (zdroj: TASR/AP)

Poitrasová, ktorá získala už niekoľko cien vrátane Oscara za svoj dokument Citizenfour (Príbeh Edwarda Snowdena) z roku 2014, sa pri preberaní ceny poďakovala za to, že festival uznal, že "dokument patrí do kinematografie".

Kto získal ďalšie ocenenia

Strieborného leva za réžiu získal Talian Luca Guadagnino za kanibalskú romancu Bones and All. Veľkú cenu poroty dostala francúzska dráma zo súdnej siene Saint Omer režisérky Alice Diopovej.

Držiteľ Strieborného leva za réžiu Luca Guadagnino. (zdroj: TASR/AP)

Porota udelila aj zvláštne ocenenie, ktoré získal väznený iránsky režisér Džafar Panahí.

Cenu pre najlepšiu herečku získala Cate Blanchettová za výkon vo filme Tár režiséra Todda Fielda, ocenenie pre herca si odniesol Colin Farrell za úlohu v čiernej komédii The Banshees of Inisherin režiséra Martina McDonagha.

Britský dramatik a scenárista írskeho pôvodu McDonagh si za tento film odniesol ocenenie za najlepší scenár.

Filmový festival v Benátkach

Celkovo 79. ročník Medzinárodného filmového festivalu sa začal 31. augusta a skončil sa 10. septembra, keď udelili aj hlavnú cenu.

Predsedníčkou poroty bola americká herečka Julianne Mooreová. Tá v piatok spoločne s desiatkami ďalších umelcov usporiadala protestnú akciu na podporu zadržiavaných iránskych filmárov.

Vlani Zlatého leva v Benátkach získal film Podujatie francúzskej režisérky Audrey Diwanovej. Výsledky festivalu sa považujú za cennú predpoveď šancí jednotlivých tvorcov aj pre ďalší ročník Oscarov.