Ady Hajdu: Každému rusofilovi by som doprial skúsenosť z ruskej nemocnice

Pochopil to v moskovskom metre, pochopil to na cestách s mafiánskymi autami. Pochopil to aj v divadle pri scéne s masturbovaním a aj v religióznom mestečku, kde sa chudobní starci klaňali pravoslávnemu popovi až po zem.

Rusko je krajina, proti ktorej sa treba vymedziť, aj keby to znamenalo, že sa budeme musieť výrazne uskromniť.

Pre ADYHO HAJDU by to nebolo nič nové. Keď bol malý, nebolo preňho samozrejmosťou, že doma mali vodu. Neraz ju musel domov vynášať vo vedre po schodoch, pretože nešiel ani výťah. Nie je mu cudzie šetriť ňou pri praní a sprchovaní a nie je mu ani cudzia myšlienka, že sa k šetreniu treba vrátiť - aj keď niektorí politici tvrdia niečo iné.

Politikou sa najradšej nezaoberá. Teraz sa však nedala preskočiť. V posledných mesiacoch pracoval na veľkej role v seriáli Víťaz, ktorý pre HBO nakrúcal s Janom Hřebejkom podľa scenára Zuzany Dzurindovej. Hoci ho HBO neodvysiela, pravdepodobne po ňom siahne česká alebo slovenská verejnoprávna televízia.

Výborne vystihuje život politikov a manažérov, ktorí sa po dlhých rokoch vo vysokej funkcii vracajú do bežného života a zisťujú, že okolie s nimi už neráta.

Čo ste si na seriálovej postave politika, ktorý bol odvolaný z funkcie, najviac užili?

Ocitol som sa v koži človeka, ktorý je stratený. Zrazu nemá kamarátov, všetci sa mu otočia chrbtom. Aj v rodine, do ktorej sa chce znovu začleniť, už zavadzia. Zrazu je nikto. Zisťuje, že všetci dokážu fungovať bez neho. Aj celý štát.

Tieto situácie boli v scenári výborne napísané. Skvelo vystihli ničotu, ktorú ľudia v takejto situácii prežívajú. A nie sú to len vrcholní politici, ale aj manažéri a biznismeni, ktorí riadia dôležité podniky a organizácie.

Ešte by chceli niečo riadiť, ale už nemajú čo. Zostali im len obyčajné, normálne starosti, ku ktorým sa nevedia prakticky postaviť. Moja postava nevedela ani zaplatiť pri automatickej pokladni, tak veľmi jej bežný život ušiel.

Máme si to predstaviť ako grotesku?

Nie. Je to ľudská dráma v komických situáciách. Bol som šťastný, že som dostal hlavnú úlohu, všetko som si dopredu perfektne naštudoval. Potom som už len musel znášať zodpovednosť, že celý seriál v podstate stojí na mne. Aj keď práve to je na tomto seriáli pekné, že je to príbeh celej rodiny.

Seriál písala Zuzana Dzurindová. Spoznáme v niektorých črtách vašej postavy jej otca?

Áno, v seriáli sú aj scény a situácie, ktoré sú typické najmä preňho. Napríklad, náznak behaniu.

Vy beháte rád?

V seriáli som mal scénu, keď som mal bežať. Spustila sa kamera, bežal som asi tristo metrov, keď Hřebejk za mnou kričí: "Ady, nehraj, že bežíš. Ty bež!" Ako sa beží? Ja som nikdy nebehal. Behám iba za peniaze v televízii a vo filme.

Mali ste príležitosť preniknúť do logiky politika. Dnes sa veľa hovorí o tom, že Mikuláš Dzurinda sa vráti. Čo si o tom myslíte?