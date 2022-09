Vrazili mu krémový koláč do tváre. Godard sa nesťažoval, o niečo také si koledoval

Legendárny filmár zomrel vo veku 91 rokov.

Článok pokračuje pod video reklamou

BRATISLAVA. Medzi ním a publikom bol vždy napätý vzťah. Bola v ňom láska, bola v ňom nenávisť. Napätie, ktoré z toho plynulo, nebolo nikdy príjemné, zdalo sa však, že on ho priam vyhľadáva.

Do veľkej miery ho živilo. Ako ten krémový koláč, ktorý mu do tváre vrazil belgický filmový kritik, ktorý naňho číhal za rohom. A to práve vo chvíli, keď prechádzal chodbami festivalu v Cannes, smeroval na tlačovú konferenciu a bol vystavený desiatkam televíznych kamier.

Jean-Luc Godard si vtedy len flegmaticky zotrel šľahačku z cigarety a povedal: