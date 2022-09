Lupták: Slovákom chýba vzťah ku kultúre

Obohacuje nás židovská a rómska kultúra, hovorí hudobník

Violončelista JOZEF LUPTÁK hovorí, že keď ľudia zažijú klasiku v neformálnom, ale nie lacnom variante, tak ju začínajú chápať, že na to netreba žiadne extra vzdelanie a len aktívne počúvať. V Bratislave a Piešťanoch organizuje už dvadsiaty tretí ročník festivalu komornej hudby Konvergencie.

Jozef Lupták zakladateľ a umelecký riaditeľ festivalu Konvergencie,

držiteľ Ceny ministra kultúry a Ceny Frica Kafendu,

pravidelne účinkuje na medzinárodných pódiách od USA po Nový Zéland.

Niektorí politici sa vyslovene chvália tým, že nečítajú knihy a nechodia na kultúru. Môj otec mi napríklad hovoril, že bol minulý týždeň vo filharmónii na nejakom krásnom koncerte a sála bola poloprázdna. Nechýba Slovákom vzťah ku kultúre?

Chýba. Myslím si, že pandémia to ešte viac prehĺbila. Mám pocit, že v prvej vlne ľudia podporovali umelcov, ktorí ostali ako prví bez práce. Niesli sme to veľmi ťažko, ale chceli sme zostať v kontakte. A potom sa nám to vrátilo ako nejaký bumerang. Posielali nás v podstate k lopate.

Je to paradox. Je u nás veľa vysokých škôl a osemnásť, ak už nie aj devätnásť konzervatórií. Je tu platforma, ktorá by mala občanov vychovávať k tomu, aby boli vzdelaní aj v hudbe, v umení, aj v kultúre. Neviem, čím to je, že Slovákom chýba vzťah ku kultúre. Necítim sa adekvátne vzdelaný a disponovaný na to, aby som vám na to dal odpoveď.