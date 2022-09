Julia Roberts, Sandra Bullock aj Meg Ryan sa vracajú do svojho kráľovstva

Západná populácia starne a chce vidieť svoje príbehy na veľkom plátne.

Julia Roberts a George Clooney v rom-com Vstupenka do raja. (Zdroj: CinemArt SK)

Niečo sa deje. Do kín prichádza romantická komédia s Juliou Roberts (54). Tento rok sa už pokúsili o návrat v romantickej úlohe aj Sandra Bullock (58) a Jennifer Lopez (53). A budúci rok nás čaká striebrovlasá romantika s Meg Ryan (60).

Tento týždeň prichádza do kín romantická komédia Vstupenka do raja, v ktorej päťdesiatnička Julia Roberts cestuje so svojím ex-manželom v podaní Georga Clooneyho na Bali, aby zabránila dcére zopakovať tú istú chybu, akú urobili oni pred 25 rokmi. Exotické kulisy morského raja v nich však začnú prebúdzať spomienky a veci sa začnú komplikovať.

Romantická komédia je mŕtva

Julia Roberts dvadsať rokov v žiadnej romantickej komédii nehrala. Vysvetľovala to tak, že dlhé roky nenašla nič, čo by ju zaujalo natoľko ako kedysi Notting Hill a pre čo by odišla od troch detí, ktoré za ten čas vychovala.

Za ten čas sa tiež opakovane hovorí o tom, že žáner hollywoodskej romantickej komédie je mŕtvy.

“ Buď natočíte film o Spider-Manovi za 300 miliónov dolárov alebo film za 10 miliónov, ktorý by mohol získať Oscara. Rom-comy sú presne v strede priepasti. „ Scott Meslow, autor knihy o rom-com

Niežeby sa od začiatku nového storočia nič romantické nenakrútilo, ale väčšina komédií, ktoré sme schopní pozerať aj v stej repríze, má dátum výroby niekde v osemdesiatych a deväťdesiatych rokoch.

V reči čísiel sa romantické komédie prepadli z viac ako 11-percentného podielu na filmovom trhu v roku 1999 na niečo vyše dvojpercentný v roku 2019.

Za jeden z hlavných dôvodov sa uvádza fakt, že svet sa dramaticky zmenil a moderné dievčatá už pasívne nečakajú na krásneho princa, ktorý naplní zmysel ich života láskou až na veky vekov amen. Alebo možno aj čakajú, ale každý nový film len opakuje klišé a humor svojich lepších predchodcov.

Kultúrne posuny a hnutie #MeToo tiež spôsobili, že filmový priemysel sa rom-comov začal trochu báť. Humor totiž často nestarne dobre, najmä ak sa za vtipy vydávajú len rodové predsudky a stereotypy.