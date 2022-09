Pomôžeme vám, len sa s nami odfoťte. Ukrajinka v Česku hľadá najlepšie zo zlých riešení

Do kín prichádza slovenský film Obeť, ktorý sa premietal aj v Benátkach.

Hodnotenie 8 / 10 Obeť Zhrnutie: Príbeh o žene, ktorá je sama na kľúčové rozhodnutia, sa oplatí vidieť.

Článok pokračuje pod video reklamou

Zdalo by sa, že slovenský koprodukčný film Obeť prichádza do kín v správnom čase. Jeho hrdinkou je Ukrajinka a Ukrajina je v súčasnosti témou číslo jeden.

Navyše má film za sebou uvedenie na prestížnych festivaloch v Benátkach a Toronte. A najnovšie ho vybrala Slovenská filmová a televízna akadémia ako slovenského kandidáta na Oscara.

To všetko by mohlo pritiahnuť divákov do kín. Lenže nie sú už ľudia témou Ukrajiny unavení?

Kto je tu obeť?

Obeť režiséra Michala Blaška nerozpráva o obetiach ukrajinskej vojny. Začali ho vyvíjať niekedy pred šiestimi rokmi, keď ešte nik netušil, ako sa situácia za našou východnou hranicou vyvinie.

Hrdinka snímky teda neuteká pred vojnou. Žije v malom českom meste, pretože sa chce postaviť na vlastné nohy.

Dôvody jej úsilia udomácniť sa v Česku film príliš nerozoberá, Blaško sa sústredil na iné. Aj na to, akým spôsobom sa k ukrajinskej menšine (a nielen k nej) správa česká majorita.

No a Irina je v prvom rade obeťou klamstva a vypočítavosti.