Je pedofil a skúša sa prekonať. Seidlov film pobúril rodičov: naše deti nevedeli, v čom hrajú

Rakúsky filmár môže ísť namiesto festivalov pred súd.

SAN SEBASTIÁN. "My nemáme možnosti posúdiť, čo sa dialo pri nakrúcaní filmu Sparta. Ak má niekto vedomosť, že sa pri ňom spáchal trestný čin, mal by to nahlásiť na polícii. My ho zatiaľ premietneme. Len súd nám môže prikázať, aby sme ho z programu stiahli."

Toto stojí vo vyhlásení, ktoré riaditeľ festivalu v San Sebastiáne José Luis Rebordinos rozposlal svetovým médiám, keď sa dostal do nečakanej situácie.

Do hlavnej súťaže pozval rakúskeho režiséra Ulricha Seidla. Lenže jeho najnovší film začali sprevádzať negatívne správy ešte skôr, ako sa vôbec premietol.

Ich zdrojom sú rodičia rumunských detí, ktoré v ňom hrali. Filmára obviňujú, že im pred nakrúcaním nepovedal pravdu, o čom chce vo filme rozprávať. Takže nemali potuchy, že budú súčasťou príbehu o pedofílii.

Festival v Toronte, ktorý sa začal o čosi skôr ako festival v San Sebastiáne, na tlak zareagoval a premietanie Sparty zrušil. Španieli to však urobiť nechceli.

Kúpi školu a vyzlieka v nej chlapcov

Vo svojej najväčšej sále premietol festival film - ktorý je výborný.

Seidl prináša na scénu tichého, na pohľad až plachého hrdinu Ewalda. Kým doma v Rakúsku chodieva navštevovať bezvládneho otca do starobinca, v Rumunsku sa snaží napĺňať intímny vzťah s priateľkou.