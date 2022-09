Keď má dedina plný kostol, neznamená to, že je plná lásky k blížnemu

V kinách je nový slovenský film Piargy.

Hodnotenie 5 / 10 Piargy Zhrnutie: Film má pekné obrazy, no chýba mu rozprávačská prenikavosť.

Vracia sa do obdobia, keď sa na uliciach začali zjavovať plagáty s Tisom, a ukazuje slovenský vidiek ako prostredie, v ktorom sa všetci stretávajú v kostole, no láska k blížnemu je im neraz cudzia.

A ak si to aj niektorí nepriznávajú, neznamená to, že to tak nie je.

Film Piargy bol očakávaný, vznikal osem rokov. Jeho základom sa stala novela Františka Švantnera a tvorcovia sa rozhodli pre čiernobiely vizuál.

Dedinka v údolí

Nad vysokou horou svieti mesiac a vo vzduchu sa zľahka vznášajú snehové vločky. Pod horou je dom statkára a na jeho dvore je bujará zábava. Vnútri sa však odohráva dráma. A veselie sa čoskoro premení na pohromu, o ktorej sa bude ešte dlho hovoriť.

Piargy Slovensko 2022, 100 min. Réžia: Ivo Trajkov Hrajú: Judit Bárdos, Attila Mokos, Lucia Klein Svoboda, Daniel Fischer, Lucia Siposová, Jana Kvantiková, Jana Oľhová, Péter Nádasdi Slovenská festivalová premiéra: 17. ročník MFF Cinematik Slovenská kinopremiéra: 22. septembra 2022

V úvode spoznávame mladú Johanku v hereckom podaní Jany Kvantikovej, ktorá chce cirkevným predstaviteľom vyrozprávať, čo sa vlastne stalo. Tvrdí, že v jej dedine sa dostal na svet antikrist. Porodila ho vraj Juliša, hlavná postava filmu, ktorú stvárňuje Judit Bárdos.

Juliša je energické a prostoroké dievča, ktoré sa kedysi s Johankou kamarátilo. Ich vzťah sa však pokazil po tom, čo sa Juliša vydala za statkárovho syna Martina (Daniel Fischer). Pôvodne totiž mala oňho záujem Johanka. Chvíľu to vyzerá tak, že by mohla byť Juliša v manželstve šťastná aj napriek prejavom nevôle svojej svokry. Lenže väčšie starosti jej začína robiť svokor – tvrdý chlap a záletník. Juliša ho priťahuje. Musí ju získať, hoci aj násilím. A neskôr je to už Julišina voľba.