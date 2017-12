The Prodigy na Pohode rozpútali búrku

17. júl 2005 o 3:22 TASR

Trenčín 17. júla (TASR) Nepriaznivé počasie si so sebou priniesla alternatívna britská kapela The Prodigy na trenčiansky festival Bažant Pohoda. Krátko pred tým, ako vystúpili na pódium, sa rozpútala búrka a to nie hudobná, ale naozajstná.

Kým počas celého festivalu svietilo slnko a na vodu sa stálo v rade, pred koncertom nastal náhly zlom v priazni počasia a pomedzi hromy a blesky sa spustil lejak. Návštevníci festivalu preto húfne utekali pod stany, búrka však onedlho prehrmela a tisícky ľudí obklopili hlavné pódium s jedným z headlinerov festivalu.

Možno práve počasiu patrili nadávky hrubého zrna, ktoré "speváci" z Prodigy hneď na úvod vychrlili do mikrofónu. Rebeli, ktorí sa doviezli na luxusných limuzínach, nesklamali. Maxim Reality prišiel s hrôzostrašným make-upom, Keith Flint síce bez rožkov na hlave, ale zato s neporiadnym punkerským účesom. Aj napriek dažďovým prehánkam tisícky fanúšikovia vydržali skákať a tancovať na tvrdú hudbu, dočkali sa aj známych hitov ako Breathe a Smack My Bitch Up. Prodigy už v lete tohto roku vydá nový album, ktorý bude obsahovať najväčšie hity z ich vlastnej produkcie.

Naopak pekné počasie ešte stihol Miro Žbirka, ktorý koncertoval asi o dve hodiny skôr ako Prodigy. Na scénu si pozval aj českú speváčku Marthu, s ktorou zaspievali svoj spoločný hit Čo bolí, to prebolí. "Mekymu" sa atmosféra festivalu očividne páčila, koncert okorenil vtipnými "hláškami". Na vlastné uši sa presvedčil o tom, že jeho - ako povedal - "praveké" hity ľudia poznajú. Spolu s návštevníkmi Pohody si zaspieval aj beatlesovku Hey Jude, ktorú masy spievali podobne ako začiatkom júla na záver benefičných koncertov Live 8. Ako uviedol Žbirka pri záverečnom poďakovaní sa publiku, ani netušil, že v roku 2005 bude ešte spievať.

Deviaty ročník festivalu Bažant Pohoda sa pomaly končí, pri východe slnka ho zavŕši klávesista Marián Varga. Na ôsmich scénach sa od piatku do nedele rána na trenčianskom vojenskom letisku predstavilo asi sto interpretov z 20 krajín.

