Organizátori pre počasie zrušili šesť koncertov

TRENČÍN 17. júla (SITA) - Organizátori festivalu Pohoda sa v nedeľu o 1:30 definitívne rozhodli ukončiť program na troch open air scénach festivalu. Dôvodom je blížiaca sa búrka, ktorú očakávajú na základe ...

17. júl 2005 o 3:03 SITA

TRENČÍN 17. júla (SITA) - Organizátori festivalu Pohoda sa v nedeľu o 1:30 definitívne rozhodli ukončiť program na troch open air scénach festivalu. Dôvodom je blížiaca sa búrka, ktorú očakávajú na základe prognóz letiskovej veže. "Kombinácia dažďa a vetra by bola pri veľkých stavbách open air scén príliš veľkým rizikom pre bezpečnosť účinkujúcich i divákov," uviedol šéf festivalu Michal Kaščák.

Zatiaľ posledným koncertom na hlavnom pódiu bolo vystúpenie headlinera festivalu - britskej kapely Prodigy. Stále však nie je jasné, či sa na Bažant stage o 5:00, pri východe slnka, uskutoční koncert Mariána Vargu, na ktorom by mal zahrať skladbu zloženú špeciálne pre festival Pohoda. Ako uviedla pre agentúru SITA PR manažérka festivalu Natália Bokníková, Varga prisľúbil, že je pripravený zahrať.

Diváci po predčasnom ukončení programu na otvorených scénach prišli o vystúpenia šiestich skupín. Na Bažant stage mal ešte vystúpiť Komorný orchester mesta Trenčín, diváci na Kofola stage budú ochudobnení o koncert výbornej českej speváčky Idy Kelarovej so zoskupením Apsora a aj mužskej speváckej skupiny Telgárt. Na Orange stage mal byť koncert venezuelskej formácie Desorden Publico, britskej kapely Macka B a slovenských Jah Division Sound Systim. "Bolo pre nás veľmi ťažké zrušiť tieto koncerty, pretože to boli umelci, ktorých sme veľmi chceli," uviedol Michal Kaščák. Podľa jeho slov táto situácia veľmi mrzí aj samotné kapely, zobrali to však s pochopením.

Aréna TB a Sme aréna stihli svoj program stopercentne ukončiť. Festival teda po druhej hodine po polnoci pokračuje iba na troch krytých scénach - Nokia stage, Dots stage a Oáza FM.