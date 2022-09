Nekultúrnosť vedie k hlúposti. A hlúposť je to, čo na Slovensku dnes máme, hovorí popredný huslista

"Nejde len o to, čo chceš zahrať, ale aj čo chceš tým povedať. My umelci na pódiu hráme vlastne z mŕtvych nôt, z jednej konkrétnej formy zápisu a musíme ho oživiť. Ten proces milujem," hovorí jeden z najvýznamnejších slovenských huslistov JURAJ ČIŽMAROVIČ, ktorý sa tento rok predstaví na Bratislavských hudobných slávnostiach.

Po úspešnom štarte sólistickej kariéry na Slovensku, sa v 90. rokoch usadil v Nemecku, kde prerazil.

Zlomom v porevolučnom vývoji Slovenska bola pre neho smrť Jána Kuciaka. Odvtedy sleduje aj domácu politiku.

"Vo voľbách sa prejavilo to očakávanie, že konečne príde zmena, ale zrkadlo dnešnej spoločnosti... to bolí. Už od slovníka, akým sa častujú tí, ktorých si volí ľud, cez folklór v zmysle, kto na Slovensku predsedá parlamentu, až po to, že v poslaneckých laviciach sedia ľudia, ktorí by mali sedieť na celkom iných laviciach," hovorí.

V rozhovore sa dočítate Ako sa presadil v zahraničí a aký je stav demokracie v Nemecku.

Ako ho zasiahla smrť Jána Kuciaka a ako sa pozerá na súčasnú slovenskú politiku.

Ako strávil pandemické roky a prečo sa rozhodol hrávať pre deti s rakovinou.

Či radšej hráva Wagnera alebo Vivaldiho.

Prečo nekrája zeleninu.

Prečo je pre neho výnimočné vystúpiť na Bratislavských hudobných slávnostiach.

Článok pokračuje pod video reklamou

Na BHS budete hrať druhý koncert pre husle a orchester od Sergeja Prokofieva. Ako vyzerá príprava na také vystúpenie?

S Prokofievovou hudbou som vyrastal už od mladosti, priťahovala ma jeho poetika, temné sily v jeho hudbe, striedané s pitoreskným humorom. Prokofiev zložil dva husľové koncerty a prvý hrávam veľmi často, no druhý som zatiaľ nehral. Keď ma oslovili na účasť na BHS, voľba padla práve naň a priznám sa, že som ho už dávno chcel hrať. Konečne si splním tento sen.

Partitúra na vašom stojane je plná nôt. Ako číta noty husľový majster?

Hlbšia analýza takého diela nezahŕňa len noty v partitúre, ide o to vniknúť do harmoniky a štruktúry diela.