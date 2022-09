Neboli len v správnom čase na správnom mieste. Vedeli aj, ako urobiť dobrú fotografiu

Na Slovak Press Photo vyhrali fotografie z Ukrajiny aj z Luníka IX.

Na malom námestí stojí šesť párov mladých ľudí v tanečnej póze. Dievčatá majú na sebe biele šaty, chlapci majú oblečené biele košele. Vyzerajú nevinne, nie však bezstarostne. Za nimi sa nachádza budova, z ktorej kus chýba. Je to výjav zo súčasnej Ukrajiny.

Fotografia má názov Maturanti v čase vojny a jej autor Michal Burza s ňou získal prvé miesto v kategórii Aktuality – samostatná fotografia v súťaži Slovak Press Photo.

Víťazov v deviatich kategóriách súťaže novinárskej fotografie oznámili v stredu.

Rezonovala Ukrajina

Držiteľa Grand Prix, ktorým sa stal fotoreportér denníka SME Marko Erd, vyhlásili už koncom augusta. Erd sa napokon stal aj víťazom kategórie Reportáž. Aj v tomto prípade so sériou fotografií, ktoré zachytávajú utečencov na hranici vo Vyšnom Nemeckom deň po začiatku ruskej invázii na Ukrajinu.

„Videl som beznádej tých žien, ktoré nevedeli, kam idú a čo ich čaká. Niektoré deti len poslušne sedeli, niektoré plakali. Aj mne sa tlačili slzy do očí, nedokázal som si predstaviť, že by musela moja manželka s naším dvojročným synom takto utekať. Bolo to veľmi silné. A bol to len druhý deň vojny. Ani tie ženy, ani my sme ešte netušili, čo všetko hrozné sa na Ukrajine udeje,“ spomína si Erd.

„Pre tento ročník bolo najcharakteristickejšie, že sme videli vojnu v priamom prenose. Mali sme vedľa seba porotcu z Ukrajiny. Pre mňa bol veľmi dôležitým momentom, keď na záverečnej tlačovej besede prekladal ruský člen poroty ruštinu svojho ukrajinského kolegu do angličtiny, ktorú naša tlmočníčka prekladala do slovenčiny. Bol to symbol toho, že netreba ľudí paušálne odsudzovať ľudí a treba si pomáhať,“ povedala riaditeľka Slovak Press Photo Jana Garvoldtová.