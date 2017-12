Festival Pohoda sa skončil soundtrackom K východu slnka

Trenčín 17. júla (TASR) Soundtrackom klávesistu Mariána Vargu K východu slnka sa dnes pred šiestou hodinou ráno skončil v Trenčíne najväčší slovenský ...

17. júl 2005 o 9:57 TASR

Trenčín 17. júla (TASR) Soundtrackom klávesistu Mariána Vargu K východu slnka sa dnes pred šiestou hodinou ráno skončil v Trenčíne najväčší slovenský hudobný festival - Bažant Pohoda.

Organizátor Michal Kaščák hodnotí jeho priebeh pozitívne a zatiaľ nemá informácie o žiadnych závažných problémoch. "V pondelok budeme hovoriť s políciou a zdravotníkmi. Incidenty však neboli hlásené," povedal pre TASR Kaščák. Podľa jeho slov sa počet návštevníkov v porovnaní s minulým rokom zvýšil o niekoľko tisíc. O presnom počte však zatiaľ nevedel informovať. Nad bezpečnosťou návštevníkov deviateho ročníka dohliadalo viac ako 150 príslušníkov súkromných bezpečnostných služieb, zdravotníci a polícia.

Na ôsmich scénach sa od piatku do nedele rána na trenčianskom vojenskom letisku predstavilo približne sto interpretov z 20 krajín. Účastníkom festivalu prialo až do soboty večera počasie - bolo horúco a slnečno. Nepriaznivé počasie si so sebou priniesla v sobotu alternatívna britská kapela The Prodigy. Krátko pred tým, ako vystúpili na pódium, sa rozpútala búrka a to nie hudobná, ale naozajstná.

Kým počas celého festivalu svietilo slnko a na vodu sa stálo v rade, pred koncertom nastal náhly zlom v priazni počasia a pomedzi hromy a blesky sa spustil lejak. Návštevníci festivalu preto húfne utekali pod stany, búrka však onedlho prehrmela a tisícky ľudí obklopili hlavné pódium s jedným z headlinerov festivalu.

so/ikr ikr