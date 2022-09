Herečka Viki Ráková: V Maďarsku sme Slováci a na Slovensku Maďari

Ťažko sa mi vymaňuje z postavy Ildikó, hovorí pre magazín TV OKO.

Ak ju niekto osloví ako Ildikó, v pohode na to zareaguje. Ale rada by sa už z tejto postavy zo seriálu Susedia definitívne vymanila. Aj preto prijala účinkovanie v šou Tvoja tvár znie povedome.

V detstve spev nenávidela, túžila skôr tancovať. Chcela byť aj bytovou dizajnérkou, napokon vyštudovala obchodnú akadémiu a herectvo.

Herečka VIKI RÁKOVÁ otvorene hovorí aj o tom, prečo sa s rodinou necítila dobre v Maďarsku, prečo sa na seba nerada pozerá v televízii, prečo doma nespieva, aj čo s ňou robí neúspech.

Čo vás v šou Tvoja tvár znie povedome najviac prekvapilo?

Prekvapil ma najmä ten krátky čas, ktorý máme na dané pesničky. Človek by si myslel, že jedna pesnička sa dá naučiť za jeden necelý týždeň bez problémov. No na to, aby sme ju interpretovali bez smrti v očiach, by sme potrebovali možno ešte také dva dni, aby sa nám všetko pekne uležalo. Ale snažíme sa, a myslím, že hovorím za všetkých, užiť si tieto čísla čo najviac, ako sa len dá.

Skúsenosť so spevom na javisku máte aj z košického Divadla Thália. Čo ste spievali, aké úlohy?

Väčšinou sme spievali operety alebo muzikály, ale vždy sme mali dva mesiace korepetícií. Čo je dosť času na to, aby sme sa cítili sebaistejšie.

Spievali ste aj predtým, v detstve?

Nikdy som nepatrila medzi dievčatá, ktoré si neustále pospevovali. Skôr ma to vždy ťahalo k tancu. Preto aj teraz niekedy so slzami v očiach sledujem tanečníkov a v tichosti im závidím. Presne toto som chcela ako dieťa robiť.

Pamätám si, že ma moja mamka chcela učiť spev, ale ja som to doslova nenávidela. Chcela som sa ísť radšej hrať von s deťmi. Potom to vzdala... (úsmev)

Tiež ste vystupovali v šansónovom recitáli Moje lásky, ktorý vzdáva hold maďarskej dive Márii Mezei. Je šansón tá parketa, ktorá vám najviac pristane?

Áno. Myslím si, že šansóny sú presne tie pesničky, ktoré mi najviac pristanú. Sú plné príbehov, lásky, bolesti, dajú sa spievať veľmi citlivo. Preto som zostala v miernom šoku, keď som uvidela, že v prvom kole budem spievať Luciu Bílú.

Čoho sa najviac v súťaži obávate?

Väčšinou mám obavy z toho, že si vylosujem niekoho, koho neuspievam a bude to veľká hanba. Hlavne pre mňa.

Viki Ráková ako Lucie Bílá v šou Tvoja tvár znie povedome. (zdroj: TV Markíza)

Aké výzvy by ste naopak dostať chceli?

Na tanečné a kostýmové výzvy sa veľmi teším, tie si chcem všetky užiť. Ktovie, kedy a či vôbec si budem ešte môcť zatancovať s takými úžasnými tanečníkmi, akých máme v show.

Veľmi rada by som si zaspievala Mariah Carey či Christinu Aguileru, mám rada aj Michaela Jacksona, ale to by asi pri mojej interpretácii v sále ani pred obrazovkou nikto nezostal. Viem, kde mám svoje hranice, preto by som sa cítila bezpečnejšie medzi interpretmi, ktorí sú menej nároční na spev.