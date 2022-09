Matúš Krajňák: Radšej riskovať nedokonalosť originálu, ako robiť remake

Režisér hovorí o seriáloch života pre magazín TV OKO.

Očaril ho seriál Girls, lebo podáva osobnú autorskú výpoveď o generácii dvadsiatnikov a zachytáva svet z ich pohľadu.

O to sa režisér MATÚŠ KRAJŇÁK snaží aj vo svojej tvorbe, či už ide o mladých prisťahovalcov v Londýne alebo mileniálov a zoomerov v Čechách a na Slovensku.

Ktorý film alebo seriál vás najviac ovplyvnil?

Americký seriál Girls režisérky Leny Dunham je v mojom živote dôležitým dielom. Po prvýkrát predstavil autorský seriál, teda taký, ktorý autor sám píše, režíruje aj v ňom hrá a ktorý sa snaží podať generačnú výpoveď a popísať vonkajší aj vnútorný svet dvadsiatnikov čo najosobnejšie.

Myslím si, že autorské coming-of-age seriály ako je Girls, Chewing Gum, Insecure alebo Broad City by mali vznikať aj u nás, lebo zachytávajú svet z pohľadu novej generácie. Je to obraz doby, ktorý by sme mali zaznamenať.

Keby ste mohli nakrútiť remake Girls, čo by ste urobil inak, po svojom?