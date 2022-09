Režisér Michal Blaško: Modrá a žltá farba už dráždi Slovákov ako býky červená

S filmom o Ukrajinke sa dostal na svetové festivaly.

Slovenský režisér MICHAL BLAŠKO má za sebou hektický mesiac. Najprv bol na festivale v Benátkach, vzápätí sa presunul na ďalší prestížny festival do Toronta a odtiaľ sa ponáhľal do Piešťan na festival Cinematik.

To všetko pre svoj prvý celovečerný film Obeť, ktorý je aktuálne v kinách. A Slovensko ho ako národného kandidáta vyslalo aj na Oscary.

Obeť je príbehom ukrajinskej matky Iriny, ktorá žije so svojím synom v malom českom meste a zaplieta sa do problémov po tom, čo jej syn skončil v nemocnici, lebo ho údajne zbili Rómovia.

"Vnímanie Ukrajincov naším filmom nezmeníme. Stretávame sa však s tým, že keď o Obeti vyjde nejaký článok, v komentároch sa hneď objavujú reakcie typu – zase tá Ukrajina. Modrá a žltá farba už mnohých dráždi ako býky červená," hovorí Blaško.

V rozhovore sa dočítate: Ako reagoval na to, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu.

Prečo svoj debutový film umiestnil do Česka.

Ako prijalo Obeť publikum v Benátkach a Toronte.

Či sa na neho ako na slovenského režiséra nepozerajú v Česku cez prsty.

Prečo nezískal na Slovensku finančnú podporu pre svoj ďalší film.

Obeť prišla do kín v zvláštnej situácii. Obsahuje silný ukrajinský motív, ale medzitým sa na Ukrajine rozpútala vojna, ktorú film nereflektuje. Čo sa vo vás vo vzťahu k Obeti odohrávalo koncom februára, keď Rusko zaútočilo na Ukrajinu?

Krátko na to sme si zavolali so scenáristom a s producentom a riešili sme, či by sme nemali dať na začiatok filmu titulok, aby sme príbeh časovo zarámovali. Aby sme priznali, že sme film vymýšľali, pripravovali, natočili aj zostrihali pred 24. februárom 2022, keď vypukla vojna na Ukrajine.

Lenže vo filme sa ani jeden obraz neodohráva na Ukrajine, neodkazujeme na to, čo sa tam deje, neriešime ani, prečo odtiaľ postava Iriny odišla. Zdalo sa nám teda, že ten titulok by vyvolával viac otázok ako odpovedí, a tak sme s tým napokon nepracovali.

Vzhľadom na vývoj udalostí by ste dnes koncipovali svoj film inak?

Bolo by to iné. A zmenilo by sa aj vnímanie ukrajinskej menšiny. Pred vojnou totiž nepatrila ukrajinská minorita v Česku k najpozitívnejšie vnímaným. V roku 2018 vyšla v Českej televízii anketa, z ktorej vyplynulo, že Ukrajinci sú v Česku najhoršie vnímanou menšinou. Predbehli dokonca aj Rómov. Dôvod bol podľa ľudí ten, že Ukrajinci berú Čechom prácu.

Preto sme sa rozhodli postaviť proti sebe dve najnegatívnejšie vnímané minority a mať tam českú majoritu, ktorá sa musí rozhodnúť, na ktorú stranu sa postaví.

Nedávno vyšiel na Slovensku prieskum, z ktorého vyplynulo, že väčšina ľudí si želá, aby vojnu vyhralo Rusko. Nezvažovali ste počas výroby Obete, že by ste dej zasadili na Slovensko?