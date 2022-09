Režisérka Daubnerová: Zneužívania detí vysokými hodnostármi som našla vo všetkých náboženstvách

Aj v klasických operách prináša aktuálne témy ako sexuálne škandály mocných mužov.

„V istom momente ma začalo zaujímať ako sa na veľké klasické opusy pozrieť z iného uhľa pohľadu a ako možno narušiť mužskú perspektívu, na ktorú sme za tie stáročia zvyknutí. Väčšina ženských operných hrdiniek musí trpieť, na konci zomrieť alebo spáchať samovraždu. To vám už po čase ako žene začne liezť poriadne na nervy,“ vraví režisérka SLÁVA DAUBNEROVÁ.

Opernú ani inú réžiu neštudovala, napriek tomu je najúspešnejšou slovenskou režisérkou v zahraničí. Režíruje v nemeckých operných domoch, pre Kráľovskú švédsku operu pripravuje svetovú premiéru Melanchólie podľa Larsa von Triera a spolupracovať s ňou chcú súčasní libretisti.

Opera je veľmi náročný, ak nie najnáročnejší divadelný druh. Koľko trvá príprava inscenácie?

Bežná prax je taká, že ponuku režírovať dostáva človek dva aj tri roky vopred. Od tej chvíle vlastne už začínam pracovať. Do prezentácie v divadle, ktorá je najneskôr rok pred premiérou, musí byť hotová nielen veľmi presná koncepcia, ale aj kompletne zostavený tím, s ktorým budete pracovať. S prípravou teda začínam priemerne rok a pol, dva pred premiérou. Samotný skúšobný proces trvá v opere približne šesť, sedem týždňov.

Počas tých šiestich týždňov asi nie je veľmi priestor na bádanie alebo spontánnu tvorbu.

Nie, nie sú to podmienky na laboratórne hľadanie. A ani by to nepôsobilo veľmi profesionálne. Od režiséra sa očakáva, že vie presne čo chce.

Vo vašej ostatnej opere Salome v Karlsruhe ste ako základ koncepcie použili sexuálne škandály finančníka Jeffreyho Epsteina. Ukázali ste orgie, ktoré organizoval, dosadili ste postavu princa Andrewa. Nebáli ste sa, že sa objavia iné skutočnosti alebo škandály, ktoré budú rezonovať viac?

Koncepcia bola naozaj hotová asi rok a pol predtým, než som začala režírovať. Myslím si však, že ide o nadčasovú výpoveď o zneužívaní moci a ako taká by mohla fungovať aj bez toho, aby niekto vedel čokoľvek o škandáloch Jeffreyho Epsteina.

Bola som si pomerne istá, že je to univerzálna téma. Všetky doteraz odhalené sexuálne kauzy mali veľa spoločného a to isté platí aj pri ďalšom motíve zneužívania detí vysokopostavenými cirkevnými hodnostármi, ktorých som v tejto inscenácii použila.

V tomto prípade hralo v môj prospech aj to, že scénografia Borisa Kudličku je veľmi nadčasová a vznikala ako prvá. Reálie Epsteinovho škandálu sme dodávali až prostredníctvom kostýmov. Napríklad obliecť jednu z postáv do kostýmu, ktorý evokoval uniformu princa Andrewa, som sa rozhodla až na poslednú chvíľu.