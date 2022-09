Seriálové okno Ďura Červenáka

Vraždy v mene nebies.

Nielen spievajúcimi princeznami a zvieratkami, superhrdinami a svetelnými mečmi je divák streamovacej služby Disney+ živý. Pod hlavičkou Star sa skrýva obsah s temnejším ladením, nájdete tu napríklad série Predátor, Votrelec, Smrtonosná pasca či slušnú zásobu hororov, trilerov, kriminálok, drám.

Sedemdielna séria V mene nebies (Under the Banner of Heaven) takisto nepatrí do kategórie „family friendly“. Ocitáme sa v štáte Utah v prvej polovici osemdesiatych rokov. Detektívi Jeb Pyre a Bill Taba sú privolaní k brutálnej vražde mladej ženy a batoľaťa.

Obete patrili k miestnemu rodinnému klanu Laffertyovcov, členov cirkvi Ježiša Krista Svätých neskorších dní. Rýchlo vysvitne, že práve mormonizmus, konkrétne jeho fundamentalistické krídlo Škola prorokov, zrejme viedol k radikalizácii Laffertyovcov a vražde mladej ženy túžiacej po úniku z tmárstva.

Oscarový scenárista Dustin Lance Black (Milk) vychádzal zo skutočného prípadu, spracovaného v nonfiction knihe Jona Krakauera rovnakého názvu. Krakauerova kniha vyvolala búrlivé reakcie v mormónskej komunite, pretože popisovala nielen samotný prípad, ale hĺbkovo skúmala i celú históriu náboženskej skupiny až k prvým vodcom Smithovi a Youngovi a hľadala príčiny násilného správania súčasných nasledovníkov v sektárskych praktikách „prorokov“.

Podobnej kontroverzie sa dočkal aj samotný seriál, a niet sa čo čudovať. Tvorcovia sa v siedmich vyše hodinových častiach dôkladne ponárajú do mormónskeho vnímania sveta, predovšetkým u tých najfanatickejších členov. Je namieste výhrada, že tej psychológie je azda až priveľa, príbeh sa miestami vlečie a kto čaká dynamickú detektívku plnú šokujúcich zvratov, bude sklamaný. Tá temná púť však rozhodne nie je stratený čas.