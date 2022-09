Majú štrnásť, fajčia, pijú a mlátia sa. Krásne bytosti, tvrdí filmár a nemyslí to ironicky

V kinách sa premieta snímka islandského režiséra Guðmundssona.

Do školy väčšinou mešká, a keď príde, spolužiačka si od neho odsadá, lebo smrdí. Keď ide po chodbe, skupinka chalanov do neho začne zabŕdať. Kážu mu, aby kričal. A on sa rozkričí. Od strachu aj od hnevu. S Ballim zjavne nie je niečo v poriadku.

Má štrnásť rokov a nikto sa o neho nestará, nieto ešte aby mu prejavoval lásku. Bojí sa vôbec vystrčiť nos z domu, aby ho nezmlátili. Oporu nájde až v partii svojich vrstovníkov, ktorí len tak zabíjajú čas, aj s pomocou alkoholu, cigariet a násilia.

Balli je hrdinom islandského filmu Krásne bytosti, ktorý sa práve premieta v slovenských kinách.

Problémová mládež Islandu

Island je obľúbená turistická destinácia s lákavou prírodou. No v prípade tohto filmu netreba čakať obdivné zábery krajiny. Krajina tu slúži skôr ako prostriedok na zmiznutie.

Na útek mimo zvedavé pohľady iných, s fľašou a cigaretami. Je to útočisko pre outsiderov.