Znásilnená, ponížená, chorá. Vo filme o Marylin je všetko, nielen orálny a análny sex

Film Blonde je horší, ako ste si mysleli.

Hodnotenie 9 / 10 Blonde Zhrnutie: Je to ešte horšie, ako ste si mysleli.

Marilyn, ako ste sa vlastne dostali k filmu? Ako sa vám v ňom podarilo presadiť?

Mala by to byť jednoduchá otázka zvedavého priateľa, ju však úplne zaskočila, priam ju paralyzovala. Nedokázala na ňu odpovedať, všetky slová, ktorými by zlomový moment svojho života mohla opísať, sa jej strácali.

Vybavovali sa jej len obrazy.

Obrazy, ako vstupuje do kancelárie riaditeľa filmového štúdia. Obrazy, ako jej ten mocný a vplyvný muž nariaďuje, aby si kľakla na štyri a zozadu jej vyzlieka nohavičky. Obrazy, ako na sebe nedala znať sklamanie a ticho to strpí.

Kým na to všetko spomína, do očí sa jej tlačia slzy.

O filme Blonde sa už niekoľko mesiacov šírili všelijaké fámy. Vraj s ním Netflix dlho nebol spokojný. Musel na pomoc zavolať nového strihača. Bál sa početných scén s nahotou, s orálnym aj análnym sexom, reakcie rodiny Kennedyovcov.

A nakoniec režiséra donútil, aby to najhoršie z neho vyhodil.

Jedno je nespochybniteľné. Netflix ešte nikdy nemal film, ktorý by dostal označenie, že je nevhodný pre divákov do sedemnásť rokov. Explicitné, časté a dlhé sexuálne scény však zďaleka nie sú tým jediným, čo môže ľudí na ňom vyrušiť.

Dievča, ktoré takmer utopili vo vani

Neobsadzuj ju. Ona chce byť herečkou len preto, že je narušená a traumatizovaná. Myslí si, že každý film je o nej, šepkajú si režisér s producentom na prvom kastingu, kde sa Marilyn Monroe objavila.