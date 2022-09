Ľuboš Machaj: S názorom, že Fico by nemal byť hosťom diskusií v RTVS, sa nestotožňujem

V pozícii generálneho riaditeľa RTVS je ĽUBOŠ MACHAJ dva mesiace. Počas svojej kandidatúry zdôrazňoval aj skvalitnenie spravodajstva. Priznáva, že zatiaľ sa toho v spravodajstve telerozhlasu až tak veľa nezmenilo, ale zároveň hovorí, že už zaznamenáva lepšie výsledky sledovanosti. Aktuálne pracuje na jeho personálnom posilnení a chystá sa aj zatraktívnenie vizuálu.

Rozpočet RTVS na budúci rok bude podľa neho krízový. V novembri sa skončí vysielanie Trojky, problémy sa spájajú aj s programom Šport.

„Musím zdôrazňovať, že predchádzajúcim manažmentom som bol ubezpečovaný, že ekonomická situácia RTVS je stabilizovaná. Ale opak je pravdou,“ hovorí.

V rozhovore sa dočítate: Ako sa stavia k tomu, že hlas RTVS Marek Ťapák vystupuje v konšpiračných médiách.

Prečo sa skončí vysielanie Trojky.

Čo sa robí v prospech skvalitnenia spravodajstva a či stojí za redaktorom, ktorý mal údajne vydierať podnikateľa.

V akej ekonomickej situácii je RTVS.

Či bude tlačiť na riešenie systémového financovania telerozhlasu.

Čo ho po nástupe do pozície generálneho riaditeľa prekvapilo a šokovalo.

V čase vašej kandidatúry ste hovorili, že sa budete rozprávať aj s redaktormi, ktorí z RTVS odišli v čase vzbury, keď bol generálnym riaditeľom Jaroslav Rezník. Hovorili ste už s nimi?

Zatiaľ nie so všetkými. Pripravujeme sa so šéfkou spravodajstva Máriou Hlucháňovou na to, že si ich všetkých zavoláme a budeme sa s nimi rozprávať. Priznávam, že je to môj rest. Chcem to však napraviť.

Nedávno vyšla správa, že spravodajský tím RTVS posilní Patrik Herman. Aká bude jeho úloha?

Pán Herman musí ešte uzavrieť svoje súčasné pracovné záväzky. Robil 26 rokov v Markíze a môže priniesť svoje skúsenosti našim redaktorom. Bude zrejme pôsobiť v spravodajskej zložke na :24 aj na Jednotke, no o jeho presnom zaradení je ešte predčasné hovoriť, keďže nastúpi koncom tohto roka.

Novou vedúcou televízneho spravodajstva je niečo vyše mesiaca Andrea Fajnorová, ktorú diváci poznajú tiež najmä z obrazovky Markízy. Po oficiálnom oznámení o jej novom poste však pre SME nechcela hovoriť o svojej vízii. Na čom ste sa spolu dohodli, čo sa týka smerovania a konkrétnych zmien v spravodajstve RTVS?

Správy RTVS o 19. hodine zaznamenali nárast sledovanosti, v súčasnosti je to zhruba 300-tisíc divákov, čo je o tretinu viac ako v minulosti. Rozdiely v porovnaní s Markízou a TV Joj Osa zmenšili a ide o to, aby sme pokračovali v tomto trende. Aby bolo spravodajstvo aktuálne, profesionálne, dynamickejšie, divácky atraktívnejšie a, samozrejme, verejnoprávne. To bude zabezpečovať pani Fajnorová.