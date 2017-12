CD

nové CD na trhu

18. júl 2005 o 8:00 MATEJ LAUKO(Autor je hudobný publicista)

Konono No. 1: Congotronics

Crammed Discs/Wegart 2005

Predstavte si zmes ostrého punku a tanečnej hudby a túto fantáziu vzápätí zasaďte do afrického prostredia. Dvanásťčlenná skupina Konono No.1 je na svete už tridsať rokov, no albumovú prvotinu vydáva až teraz. Devízami tohto cédečka sú tradičné africké piesne a nástroje (napríklad tamojšia obdoba piana zvaná likembé) či množstvo perkusií zostavených zo starých áut. Absolútne verný zvuk dosiahli vďaka niekoľkým DYI mikrofónom, megafónom a jednému laptopu, na ktorý nahrávali svoje vystúpenia v konžských kaviarňach. Recenzenti ich označujú všakovakými prídomkami, jedným z tých najkrajších je "africký Kraftwerk". Prvá časť série Congotronics vás zavedie na predmestie Kinshasy, odkiaľ sa valia emócie.

Sine Star Project: Blue Born Earth Boy

One Little Indian/Wegart 2005

Hudba Sine Star Project je plná melancholických výlevov a kostrbatých pesničiek vyjadrujúcich nálady speváka-multiinštrumentalistu s chrumkavým menom Peter J. Croissant. Jeho hlas do seba pobral mnohé inšpiračné zdroje, pripomína smutné kapely The Dears a Autumns. Na rozdiel od niektorých hitparádových uspávaniek je Sine Star Project komplikovaný zhluk ponurosti a avantgardného rocku, ktorý tvoria profesionálni hudobníci. Jeden z nich, bubeník Alec Lowe, celým menom Alec Olsen Magsen Lowe III., je priamym potomkom švédskeho kráľa Karola XVI. Z paláca zavítal do Anglicka najskôr zo študijných dôvodov, no neskôr sa od džezových formácií dostal až k indie gitarám. Sine Star Project sú reprezentatívnou ukážkou súčasnej alternatívy.

Turin Brakes: Jackinabox

EMI 2005

Turin Brakes, neofolkeri s postbritpopovými pocitmi, prichádzajú už s tretím albumom. Ako znejú? Veselšie ako z čias antagonisticky pomenovanej depresie Optimist LP spred štyroch rokov, nie však popovejšie ako na druhej platni Ether Song. Z toho vyplýva, že dvojica kamarátov zo základnej školy Olly Knights a Gale Paridianian vie stále hrať a spievať jemnú akustickú hudbu, pri ktorej sa príjemne sníva i zaspáva. Singel Fishing for a Dream to dokonale podčiarkuje, na albume sú aj ďalšie silné miesta (Road to Nowhere, Above the Clouds). Pri tretej platni niekedy dochádzajú nápady, v prípade týchto muzikantov to však neplatí.