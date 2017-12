Spojili hip-hop a country

Nelly / Tim McGraw - Over and Over cuz it's all in my head I think about it over and over again and I can't keep picturin' you with him and it hurts so bad yeah cuz it's all in my head I think about it over and over again I replay it over and over again and I can't take it (yeah) I can't shake it no I can't wait to see you wanna see if you still got that look in your eyes that one you had for me before we said our goodbyes and is a shame that we gotta spend our time bein mad about the same thing over and over again oh but I think she's leaving oh man she's leavin I don't know what else to do I can't go on not lovin you I remember the day you left I remember the last breath you took right in front of me when you said that you would leave I was to damn stubborn to try and stop you or say anything but I see clearly now and this choice I made keeps playin in my head over and over again over and over again oh I think she's leavin oh man she's leavin (yeah) I don't know what else to do I can't go on not lovin you now that I've realized that I'm goin down from all this pain you put me through everytime I close my eyes I lock it down oh...I can't go on not loving you over and over again over and over again cuz' its all in my head

Nelly / Tim McGraw - Znova a znova pretože je to všetko v mojej hlave a myslím na to stále dookola nemôžem si pomôcť, stále si ťa predstavujem s ním a veľmi to bolí áno, pretože je to všetko v mojej hlave a myslím na to stále dookola a opakujem si to znova a znova a nemôžem to chytiť, nemôžem sa toho striasť nemôžem čakať, kým ťa uvidím chcel by som vidieť, či máš ešte stále ten pohľad v očiach ten, ktorý si mala pre mňa, keď sme sa lúčili a je hanba, že každý trávi svoj čas sám som z toho blázon znova a znova oh, ale mám pocit, že odchádza oh, bože, odchádza neviem, čo ešte urobiť už ťa nemôžem nemilovať pamätám si deň, keď si odišla pamätám si tvoj posledný výdych priamo predo mnou keď si povedala, že by si mala ísť bol som príliš tvrdohlavý, aby som ťa zastavil alebo čokoľvek povedal ale už to vidím jasnejšie a túto voľbu mám stále v hlave stále a stále znova a znova oh, myslím, že odchádza oh, bože, odchádza neviem, čo ešte urobiť už ťa nemôžem nemilovať až teraz som si uvedomil, že upadám zo všetkej tej bolesti, ktorú si mi spôsobila vždy, keď zavriem oči, vidím to oh... už ťa nemôžem nemilovať stále a stále znova a znova pretože je to všetko v mojej hlave