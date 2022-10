Filmári v prúde

Mimoni

Prv, ako tak tunajší filmový distributér pomenoval komické žlté animované obludky, označoval hovorový výraz „mimoň“ čudákov, smoliarov a outsiderov, vyčlenených mimo väčšinového štandardu. O troch takých sú aj filmy z aktuálnej ponuky streamovacích spoločností.

Nežný bar

Bohumil Hrabal sa preslávil spomienkovým románom Nežný barbar, americký spisovateľ John Joseph Moehringer (1964) spomienkovým románom Nežný bar. Hrabalov text adaptoval do filmu v roku 1989 Petr Koliha, Moehringerov román z roku 2005 vlani podľa scenára Williama Monahana sfilmoval George Clooney.

Pretože v ňom nie sú superhrdinovia, draky, prstene moci, votrelci, vražedné roboty, zaľúbené upírky ani Vica Kerekes, nemá šancu dostať sa na plátna slovenských kín. Našťastie ho do ponuky zaradila služba Amazon Prime Video. A tak si prídu na svoje všetci, ktorí práve nemajú náladu na filmový lunapark, ale ani na ťažký art, „len“ na obyčajný normálny film o obyčajnom normálnom živote.

JR (v rôznom veku ho hrajú Daniel Ranieri, Ron Livingston a Tye Sheridan) vyrastá so slobodnou matkou (Lily Rabe) v dome starého otca (Christopher Lloyd) na Long Islande. Jeho otec, rozhlasový dídžej a alkoholik Johnny „The Voice“ Michaels (Max Martini) je nezodpovedný veľkohubý slaboch, a tak chlapca vychováva strýko Charlie (Ben Affleck), neškolovaný svojrázny ľudový filozof, vášnivý čitateľ a majiteľ baru Dickens, v ktorom sa schádza partička podobných stálych hostí. Skrachované existencie s nečakanými vedomosťami, myšlienkami a zlatými srdcami.

Príbeh je metatext: memoárový román rozpráva o tom, ako sa J. R. odmalička chce stať spisovateľom, a pretože jediné, o čo majú vydavatelia záujem, sú memoárové romány, píše o tom, ako sa odmalička chce stať spisovateľom. Zdá sa, že režisér Clooney už opustil silné politické témy (Dobrú noc a veľa šťastia, Pamiatkari, Deň zrady). Pokračuje smerom, ktorý naznačil v réžiách snímok Milujte svojho zabijaka a Polnočné nebo.

Nežný bar nemá náboj ráznej politickej či spoločenskej proklamácie, ale ani svižný napínavý dej. Je to typický film o dospievaní, plný rázovitých figúrok. Ústrednými atrakciami sú Affleck s Lloydom. Predvádzajú, čo je to vysoká škola herectva, sú to najzaujímavejšie a najpútavejšie pasáže z celého filmu. Nech sa Tye Sheridan s Lily Rabe (dcéra Jill Clayburghovej) snažia, ako chcú, z tieňa velikánov sa nevymania.

S nemeckým kameramanom Martinom Ruhem Clooney spolupracoval na seriáli Hlava 22. Aj v Nežnom bare sa obraz opája „zlatými hodinami“, keď zapadajúce slnko mäkkými teplými tónmi robí svet krajším, znesiteľnejším miestom. A to vlastne vystihuje celý film.

Kde je moje telo?

Z chladničky na patológii vypadne amputovaná ruka a obdarená vôľou aj inteligenciou sa vydá na cestu parížskymi predmestiami za strateným telom. Postupne sa zo skladačky dobrodružstiev putujúcej ruky a flashbackov dozvedáme, že Naoufel, chlapec zo zámožnej marockej rodiny, prišiel pri autonehode o oboch rodičov a dáva si to za vinu.

Kde je moje telo? (zdroj: Foto: Netflix)

Prichýlil ho apatický parížsky strýko (opak Charlieho z Nežného baru) s drzým a zlomyseľným bratancom. Z Naoufela vyrástol do seba uzavretý sociopat a bezbrehý smoliar. Nerozumie ľuďom ani svetu. Pokúša sa živiť rozvozom pizze, no je to nekonečný sled katastrof.